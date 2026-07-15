영등포 AI 관제센터, 치매 어르신 2시간만에 찾았다

AI 실종자 관제시스템 활용 실종자 추적

조유진 구청장 “스마트 안전도시 만들 것”

이미지 확대 조유진 서울 영등포구청장

영등포구 제공

세줄 요약 AI 관제센터, 치매 어르신 실종 2시간 만에 발견

CCTV 분석과 고속검색으로 이동 동선 신속 추적

경찰 공조로 영등포구 실종자 조기 구조 성과

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지난 4일 오후 3시 57분쯤. 서울 영등포구 통합관제센터로 신고가 접수됐다. 영등포본동에서 치매 어르신이 실종됐다는 신고였다. 관제센터는 즉시 영상관리시스템을 가동해 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하고 실종자의 인상착의를 확인한 뒤 이동 동선 파악에 착수했다. 또 ‘인공지능(AI) 기반 실종자 고속검색 시스템’에 실종자의 인상착의 정보를 입력해 집중 검색을 실시했다.잠시 뒤 실종자가 영등포공원 일대를 배회하는 모습이 확인됐다. 관제센터는 즉시 위치 정보를 실종수사팀에 전달했다. 하지만 수사팀이 현장에 도착했을 당시에는 이미 실종자가 자리에 없었다. 관제센터는 포기하지 않고 다시 AI를 활용, 재검색을 통해 수색 범위를 좁혀 갔다. 오후 5시 50분쯤 실종자를 작은 시장 인근 육교에서 다시 찾았다. 순찰차가 3분 뒤 도착했고 신고 접수 2시간 만에 치매 어르신은 가족 품으로 돌아갔다.영등포구는 관제센터 AI 실종자 고속검색 시스템이 실종자 수색에 효과를 보이고 있다고 16일 밝혔다. 이 시스템은 AI를 기반으로 주변 CCTV 영상 속 인물의 특징을 자동으로 검색하고 추적해 이동 경로를 분석한다. 실종자의 인상착의 등 기초 정보를 입력하면 동일 인물을 신속하게 찾아 실종자 발견 가능성을 높인다. 구는 서울시 공모를 통해 2억 원을 확보해 지난해 12월부터 본격 운영하고 있다.특히 이번 사례는 관제센터와 경찰 간 긴밀한 공조를 통해 실종자를 조기에 발견한 대표적인 사례다.조유진 구청장은 “앞으로도 첨단 관제시스템을 지속적으로 고도화하고 유관기관과의 협력을 강화해 구민의 생명과 안전을 지키는 스마트 안전도시 영등포를 만들어 가겠다”라고 말했다.김동현 기자