‘고립 끝, 일상 시작’ 서대문구 고립 위험가구 일상 회복 지원

중장년 대상 치과 치료, 주거환경 개선 등

복지부-한국의학연구소 협약 통해 후원금 확보

이미지 확대 서울 서대문구의 고립 위험가구 발굴 활동.

서대문구 제공

서울 서대문구가 보건복지부와 재단법인 한국의학연구소(KMI)의 후원으로 사회적 고립 위험가구를 위한 일상 회복 지원사업을 추진한다고 15일 밝혔다.

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구는 지난 13일 정부세종청사에서 열린 ‘복지 위기가구 지원을 위한 복지부-KMI 업무협약식’에 전국 7개 지자체 중 하나로 선정돼 참여했다.이로써 후원금 5000만 원을 확보해 중장년 대상 치과 치료 지원, 청년 대상 주거환경 개선, 고립 위험가구 발견 및 관계 형성을 위한 맞춤형 물품 제작·전달 사업을 추진한다. 대상자의 일상 회복과 복지서비스 연계라는 목표를 지향하는 것이다.박운기 서대문구청장은 “이번 후원금을 활용해 기존 제도로는 지원하기 어려웠던 사업들을 추진할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 다양한 민관협력을 통해 ‘사회적 고립 없는 따뜻한 도시 서대문’을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.이범수 기자