현대제철 순천공장, 광양 세풍초에 장학금 전달…10년째 장학 사업

학생복지 및 학생자치활동 지원

이미지 확대 왼쪽부터 이보람 현대제철 순천공장 매니저, 전계자 광양세풍초 교장, 정하준 학생대표, 한석욱 (순)냉연업무지원팀장.

이미지 확대 광양 세풍초

세줄 요약 광양세풍초에 후원금 450만 원 전달

10년째 장학사업으로 학생 성장 지원

체험활동·교육콘텐츠 제공 확대

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현대제철 순천공장이 15일 광양세풍초등학교에 후원금 450만 원을 전달했다.현대제철 순천공장 장학사업은 2017년부터 10년째 지속하고 있다. 지역 초등학생의 다양한 교육 콘텐츠 제공과 건강한 성장을 지원하기 위해 장학금을 지원하고 있다.이번에 전달한 기부금은 오는 9월부터 12월까지 학생 장학금 지원과 전시회·공연 관람 등 체험 활동에 사용된다.순천공장은 장학금 지원 외에도 독거노인 밑반찬 배달, H형 빛나는 도로 사업, 범죄 피해자 집수리, 김장김치 나눔에도 참여하는 등 어려운 이웃에 대한 후원 사업 발굴과 지원에 적극 참여하고 있다. 지난 9일에는 순천왕운초와 왕운중학교 일대에서 홍보 물품 손선풍기를 배포하면서 민관 합동 교통안전 캠페인을 펼치기도 했다.현대제철 순천공장 관계자는 “다채로운 활동과 프로그램을 통해 학생들의 건강한 성장에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 학생들의 성장을 위해 지역 교육기관과 함께 다양한 교육 콘텐츠를 발굴해 지역 맞춤형 교육 사회공헌 활동을 전개할 예정이다”고 밝혔다.순천 최종필 기자