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장성 무궁화공원, 1만 2000주 ‘활짝’…8월 만개 예정

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임형주 기자
수정 2026-07-17 08:27
입력 2026-07-17 08:27

1만 5000㎡ 규모·46개 품종, 1만 2000여 주의 무궁화

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전남광주 장성군 무궁화공원에 무궁화꽃이 피어 있다. (장성군 제공)
전남광주 장성군 무궁화공원에 무궁화꽃이 피어 있다. (장성군 제공)


전남 광주 장성군의 대표적 명소인 ‘무궁화공원’의 무궁화가 본격적인 개화 시기를 맞아 꽃망울을 터뜨리기 시작했다.

장성 무궁화공원은 1만 5000㎡ 규모의 부지에 46개 품종, 1만 2000여 주의 무궁화가 식재된 곳이다. 현존하는 거의 모든 종류의 무궁화를 한자리에서 감상할 수 있어 전국적인 ‘무궁화 명소’로 큰 인기를 끌고 있다.

공원 내에는 무궁화 전망대를 비롯해 시원한 경관폭포와 야간 조명시설이 잘 갖춰져 있어, 무더위를 피해 선선한 저녁 시간대에 산책을 즐기려는 나들이객들의 발길도 이어질 것으로 보인다. 특히 장성군은 지난해 광복 80주년을 기념해 산림청이 주최하는 ‘무궁화 대축제’를 성공적으로 개최하며 무궁화 메카로서의 위상을 굳힌 바 있다.

군은 무궁화가 개화 초기 관리가 핵심인 만큼, 오는 8월 무렵 만개해 절정에 이를 수 있도록 수목 상태 점검과 공원 관람 환경 정비에 행정력을 집중할 계획이다.



김한종 장성군수는 “개화 초기 관리가 중요한 무궁화의 특성을 감안해 8월 무렵 절정에 이를 수 있도록 수목 상태 점검과 관람 환경 관리에 주력할 방침”이라며 “나라꽃 무궁화와 애국정신의 의미를 되새기는 뜻깊은 공간으로 가꿔 가겠다”고 밝혔다.

임형주 기자
세줄 요약
  • 1만2000여 주 무궁화 개화 시작
  • 46개 품종 집약한 전국적 명소
  • 8월 만개 목표로 관리·정비 집중
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