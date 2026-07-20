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“동작구민 가족이면 누구나” … 동작구 어린이 물놀이 풀패키지 개장

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-07-20 14:20
입력 2026-07-20 14:20

참새어린이공원·송학대 공원·현충근린공원에 조성
8월 8~17일 노량진축구장 ‘노량 물총대첩’ 개최
류삼영 “무더운 여름 도심 속 특별한 휴식”

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지난해 동작구에서 운영한 ‘2026 동작구 어린이 물놀이 풀 패키지’ 물놀이장에서 어린이들이 물놀이를 즐기고 있다. 동작구 제공
지난해 동작구에서 운영한 ‘2026 동작구 어린이 물놀이 풀 패키지’ 물놀이장에서 어린이들이 물놀이를 즐기고 있다.
동작구 제공


서울 동작구는 지역 공원과 체육시설에서 누구나 무료 이용이 가능한 ‘2026 동작구 어린이 물놀이 풀 패키지’를 운영한다고 20일 밝혔다.

‘물놀이장’은 ▲대방동 참새어린이공원(7월 25일~8월 2일) ▲노량진동 송학대공원(8월 1일~8월 9일) ▲사당동 현충근린공원(7월 25일~8월 9일) 등 3곳에 조성되며, 월요일은 휴장한다. 동작구 어린이와 가족이면 누구나 오전 10시부터 오후 5시까지 무료로 이용 가능하다. 사전 예약 없이 현장에서 선착순으로 입장하면 된다.

구 대표 여름 축제 ‘노량 물총대첩’도 8월 8일부터 17일까지 노량진축구장(노들로 688)에서 열린다. 대형 워터슬라이드와 조립식 풀장 등 물놀이시설이 마련된다. ▲물총대첩(청백대전·워터캐논) ▲패밀리 댄스파티·챌린지 ▲노량 포토존 등이 열릴 예정이다. 광복절 연휴 기간(8월 15일~16일)에는 운영시간을 오후 7시 30분까지 연장한다.

물놀이장 방문객은 ▲수영복(래시가드 포함)과 수영모 착용 ▲적정 인원 초과 시 입장 제한 ▲주류 반입 및 외부 음식 배달 금지 등 시설 이용 수칙을 반드시 준수해야 한다.



류삼영 구청장은 “무더운 여름 도심에서 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 ‘어린이 물놀이 풀 패키지’를 마련했다”며 “아이들에게는 신나는 추억을, 가족들에게는 특별한 휴식을 선사할 수 있도록 안전하고 내실 있게 운영하겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
세줄 요약
  • 공원 3곳 어린이 물놀이장 무료 운영
  • 사전 예약 없이 현장 선착순 입장
  • 노량 물총대첩 등 여름 축제 병행
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