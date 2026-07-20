“내 반려인 점수는”…서울시 ‘반려인능력시험’ 참가자 모집

21일부터 선착순 5000명 접수·우수자는 실기 기회

이미지 확대 서울시 ‘반려인 능력시험’ 서울시 ‘반려인능력시험’ 실기 시험에서 한 반려견과 반려인이 참여한 모습.

서울시 제공

세줄 요약 서울시, 제8회 반려인 능력시험 참가자 5000명 모집

9월 6일 온라인 비대면 시험, 강아지·고양이 분리 진행

펫티켓·건강관리·동물보호법 등 50문항 객관식 출제

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가족과도 같은 강아지, 고양이에게 나는 몇점짜리 반려인일까. 반려동물의 행동과 건강관리, 펫티켓 등에 관한 지식을 확인할 수 있는 ‘반려인 능력시험’이 오는 9월 6일 온라인에서 비대면으로 치러진다.서울시는 ㈜동그람이와 공동 주최하는 제8회 반려인 능력시험에 참가할 총 5000명을 모집한다고 20일 밝혔다. 강아지 부문 3000명과 고양이 부문 2000명으로 나뉘어 치러진다. 반려동물에 관심 있는 시민 누구나 무료로 응시할 수 있다.반려인 능력시험은 2019년 첫 필기시험에 189명이 응시한 뒤 현재까지 총 1만 3264명이 응시했다. 2020년 비대면 방식으로 전환되면서 문자와 이메일로 받은 주소에 접속해 PC나 태블릿, 휴대전화로 시험을 보면 된다.시험은 수의사와 반려동물 행동 전문가 등이 출제한 객관식 50문항으로 구성된다. 펫티켓과 동물보호법, 행동 이해, 질병·영양 관리, 반려동물 장례와 상실 후 심리인 ‘펫로스’(애완동물 상실감) 등을 다룬다. 강아지 부문은 9월 6일 오전 11시부터 정오까지, 고양이 부문은 오후 1시부터 2시까지 1시간 동안 진행된다.필기시험 접수는 오는 21일 오전 10시부터 다음달 23일 자정까지 접수 사이트에서 하면 된다.올해 시험 문제의 30%는 기존 출제 문제를 활용하는데, 시는 2019~2025년 기출문제와 해설을 온라인에서 무료로 제공한다.강아지 부문 성적 우수자 중 사전에 신청한 100팀에게는 산책과 생활 속 펫티켓을 평가받는 실기시험 응시 기회를 준다. 실기시험은 ‘동물보호의 날’ 행사가 열리는 10월 18일 열릴 예정이다. 별도로 60팀을 추첨해 실기시험 전날 초급 실기 시험 기회를 제공한다. 실기 체험과 시험 참가자 전원에게 기념품을, 시험 합격자에게는 합격증을 제공한다.김영환 시 정원도시국장은 “반려동물과 함께하는 시민이 꾸준히 증가하고 있어 책임 있는 반려 문화는 공동체를 위한 필수 가치”라며 “시민들이 시험을 통해 반려동물에 대한 올바른 지식과 펫티켓을 자연스럽게 익히고 실천하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자