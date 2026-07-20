김진남 특별시의원 “광주교육청사 기능 강화 방안 시급”

“광주청사, 통합교육청의 변방으로 전락해선 안돼”

이미지 확대 김진남(오른쪽) 특별시의원이 “광주교육청사 신축·기능 강화에 대한 의지가 시급하다”고 최승복 부교육감에게 질의하고 있다.

세줄 요약 광주교육청사 신축·기능 강화 입장 촉구

중투심 통과 뒤 사업 방향 불투명 지적

AI·디지털교육 거점 기능 확대 요구

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전남광주통합특별시의회 김진남(순천) 의원이 광주청사 신축과 기능 강화에 대한 교육청의 분명한 입장과 구체적인 추진 계획을 촉구하고 나섰다. 광주청사 신축 사업은 이미 교육부 중앙투자심사를 통과했지만, 교육감 선거와 전남·광주 교육청 통합 등 여건 변화로 추진 경과 보고가 미뤄지면서 향후 사업 방향이 불투명한 상황이다.김 의원은 지난 16일 열린 전남광주통합특별시교육청 광주청사 업무보고에서 “통합교육청의 효율적인 조직 운영과 근무환경 개선을 검토하는 것은 필요하지만, 이러한 논의가 광주청사 신축을 계속 미루거나 기능을 축소하는 근거가 돼서는 안 된다”고 이같이 지적했다.최승복 부교육감은 “통합교육청의 청사 배치를 권역별·기능별로 구분할지에 대한 검토가 필요하다”며 “자율좌석제와 무좌석제 등 스마트 근무환경 도입 가능성도 함께 살펴야 해 아직 정책적 결정이 내려지지 않았다”고 설명했다.이와 관련 김 의원은 “교육청이 광주청사의 역할과 신축 여부에 대해 명확한 방향을 제시하지 않는다면 광주 교육가족들은 통합 이후 광주교육의 기능과 위상이 축소되는 것 아니냐는 불안감을 가질 수밖에 없다”고 말했다.특히 김 의원은 “광주교육이 보유한 전문성과 경쟁력은 광주만의 자산이 아닌 전남광주통합특별시교육청 전체의 소중한 강점”이라며 “광주청사는 단순히 행정업무를 나눠 수행하는 분산청사에 머물러서는 안 된다”고 강조했다. 이어 “광주권 교육정책을 책임지고, 광주교육이 축적해 온 AI·디지털교육과 진학지원, 영재교육 등의 강점을 통합교육청 전체로 확산하는 핵심 거점으로 기능해야 한다”고 밝혔다.김 의원은 “통합은 획일적인 평준화가 아니라 서로의 강점을 더 크게 만드는 과정이어야 한다”며 “교육청은 광주청사 신축과 기능 강화에 대한 명확한 방향과 추진 일정을 조속히 제시해 광주 교육가족의 불안을 해소해야 한다”고 거듭 촉구했다.무안 최종필 기자