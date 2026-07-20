구로구, 중학생 글로벌 교육 프로그램 운영…28명 캐나다로

20일부터 다음달 8일까지 3주간 캐나다에서 진행

영어 수업, STEAM 캠프, 대학 탐방, 문화 체험 등 참여

이미지 확대 장인홍 구로구청장이 지난 11일 구로구청 강당에서 열린 ‘2026년 중학생 글로벌 교육 프로그램’ 발대식에서 인사말을 하고 있다.

구로구 제공

세줄 요약 중학교 1학년 28명 캐나다 글로벌 연수 출발

워털루대 기숙사 체류, 영어·STEAM·문화체험

2020년부터 운영, 민관 협력으로 교육 확대

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서울 구로구는 관내 중학교 1학년 학생 28명이 ‘2026년 중학생 글로벌 교육 프로그램’ 참여를 위해 캐나다로 출발했다고 20일 밝혔다.‘중학생 글로벌 교육 프로그램’은 자유학기제 대상인 중학교 1학년 학생들에게 해외 교육과 문화체험 기회를 제공해 적성의 폭을 넓히고 글로벌 역량을 강화하기 위한 사업이다. 구는 2020년 시범운영을 시작으로 해당 프로그램을 지속적으로 운영하고 있다.참가 학생들은 다음달 8일까지 3주간 캐나다 온타리오주 워털루대 기숙사에 머물며 현지 영어 수업, STEAM(융합교육) 캠프, 캐나다 명문대 탐방, 문화 체험 등 다양한 글로벌 교육 프로그램에 참여한다.구는 관내 학교장의 추천을 받아 중학교 1학년 학생 28명을 선발했으며, 6월 20일 참가 학생의 학부모를 대상으로 사전 설명회를 진행했다. 이어 지난달 11일에는 구로구청 강당에서 참가 학생과 학부모를 대상으로 영어 레벨테스트와 발대식, 오리엔테이션을 실시했다. 이날 발대식에서는 학생 대표 선서문 낭독, 구청장 격려 말씀, 단체사진 촬영 등이 진행됐다.아울러 올해 프로그램은 현송교육문화재단의 기부금 2억 원을 포함해 추진돼 민관이 함께 지역 청소년의 글로벌 교육 기회를 넓힌다는 점에서 의미가 있다.장인홍 구로구청장은 “글로벌 교육 프로그램을 통해 학생들이 더 넓은 세상을 경험하고 꿈과 적성을 찾는 데 소중한 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 미래를 이끌어 갈 청소년들의 성장을 지원할 수 있는 다양한 프로그램을 운영하겠다”고 말했다.이범수 기자