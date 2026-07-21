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유휴지가 휴식공간으로…파주 ‘율곡광장공원’ 준공

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한상봉 기자
한상봉 기자
수정 2026-07-21 12:56
입력 2026-07-21 12:56

8000㎡ 규모…문화행사 거점 활용

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파주시 제공
파주시 제공
파주 법원읍에 율곡광장공원이 준공됐다.

율곡광장공원은 과거 해바라기 꽃밭으로 이용하던 유휴부지를 주민들이 이용할 수 있는 광장형 공원으로 만든 사업이다. 경기도 특별조정교부금 9억 원을 들여 약 8000㎡ 규모로 조성했으며, 지난 3월 착공해 최근 공사를 마무리했다.

공원은 주민 휴식공간과 함께 축제·공연 등 각종 문화행사가 가능한 열린 공간으로 활용될 예정이다.

20일 법원읍 대능리 율곡광장공원에서 열린 준공식에는 손배찬 파주시장과 최유각 파주시의회 의장, 도·시의원, 지역 기관·사회단체 관계자 등 250여 명이 참석했다.
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손 시장은 “율곡광장공원이 주민들이 편하게 쉬고 소통하는 공간으로 자리 잡기를 바란다”고 말했다.

한상봉 기자
세줄 요약
  • 유휴부지 광장형 공원 조성
  • 주민 휴식·문화행사 공간 마련
  • 파주 법원읍 율곡광장공원 준공
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