김정희 특별시의원, “전남·광주 테크노파크 통합, 투트랙으로 전문성 살려야”

‘컨트롤타워 중심’ 지역 특화 산업 지원 필요

이미지 확대 김정희 특별시의원이 2026년도 광주테크노파크 소관 업무보고에서 질의하고 있다.

세줄 요약 통합보다 투트랙 전략 필요 제기

광주·전남 강점 산업 분리 육성 주장

원장 공석 장기화에 조직 안정화 촉구

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광주·전남테크노파크 통합과 관련해 무리하게 합치기보다 지역별 강점 산업을 따로 키우는 투트랙 전략이 필요하다는 지적이 힘을 받고 있다.전남광주통합특별시의회 김정희(더불어민주당·순천3) 의원은 지난 15일 열린 2026년도 광주테크노파크 소관 업무보고에서 전남과 광주 양 기관의 사업 중복 현황과 조직 운영 구조를 점검했다.김 의원은 “전남과 광주의 테크노파크를 하나로 합치기보다 통합 컨트롤타워 아래 각 지역의 강점 산업을 독립적으로 육성하는 투트랙 체계가 실효성이 높다”고 분석했다. 이어 “광주의 반도체·인공지능·미래차와 전남의 철강·우주항공·이차전지 등 각 지역이 축적해 온 산업 자산과 특성이 명확하다”며 “성급한 조직 통합은 현장의 혼란을 부를 수 있는 만큼 하나의 리더십 아래 공동 과제를 조정하며 지역별 특화 산업을 전담 지원하는 구조가 바람직하다”고 제안했다.그는 또 “동일한 에너지 분야 내에서도 광주는 에너지저장시스템(ESS)과 차량·사물 간 양방향 충전 기술(V2X) 중심인 반면 전남은 이차전지에 특화돼 있다”며 “지역 균형발전과 적재적소의 인재 양성이 지역 기업의 경쟁력을 제고하는 열쇠인 만큼, 분야별 전문성을 한층 더 강화해달라”고 주문했다.김 의원은 원장 공석 장기화를 지적하며 “지역 산업 생태계를 지탱하는 핵심 기관으로서 리더십 공백을 최소화하고 신속히 조직을 안정화해 달라”고 촉구했다.전남광주 최종필 기자