“청년 정책 직접 만든다” 강북구, 청년네트워크5기 출범

공개모집 청년위원 30명, 청년의제 발굴 활동

이미지 확대 정창수(앞줄 가운데) 강북구청장이 지난 16일 ‘강북구 청년네트워크 제5기 위촉식’에서 청년위원들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

강북구 제공

세줄 요약 청년네트워크 5기 위촉식 개최

청년위원 30명 공개모집 선발

청년정책 의제 발굴·제안 참여

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서울 강북구는 지난 16일 민선 9기 청년정책을 발굴할 ‘강북구 청년네트워크 제5기 위촉식’을 열고 청년위원 30명에게 위촉장을 수여했다고 21일 밝혔다.강북구 청년네트워크는 청년들이 직접 발굴한 의제를 정책에 반영하는 참여기구다. 이번에 위촉된 청년 30명은 공개모집을 통해 선발됐으며 올해 말까지 청년정책 의제 발굴과 정책 제안, 지역 청년 의견 수렴, 교류 활성화 등 다양한 활동을 펼치게 된다.말까지 청년정책 의제 발굴과 정책 제안, 지역 청년 의견 수렴, 교류 활성화 등 다양한 활동을 펼칠 예정이다.구는 청년네트워크 외에도 청년들의 자립과 사회참여를 지원하기 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.정창수 구청장은 “민선 9기 강북구는 청년이 살기 좋은 도시를 만들기 위해 청년정책을 더욱 적극적으로 추진하겠다”며 “청년네트워크를 청년과 소통하는 창구로 삼아 위원들과 긴밀히 협력하고, 청년들의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자