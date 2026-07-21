전 군민 30만원 ‘구례군 농어촌 기본소득’ 효과···하나로마트 개점

주민 편의·지역경제 활력 기대

이미지 확대 구례군 토지면에 들어선 하나로마트.

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구례군 토지면에 농어촌 기본소득 시범사업 시행에 따른 효과로 하나로마트가 새롭게 문을 열었다. 이번 개점으로 면 지역 주민들의 기본소득 사용처가 확대돼 생활 편의가 높아지고, 지역 내 소비 촉진을 통한 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.구례군은 오는 9월부터 1년 6개월간 매월 기본소득 30만원을 카드형 지역화폐로 지급할 예정이다. 6·3지방선거 당시 장길선 군수가 1인당 월 30만원 지급을 농어촌 기본소득 공약으로 제시한 후 구례군이 농어촌 기본소득 시범 사업에 추가 선정돼 15만원을 확보하고, 15만원은 군 자체 재원을 통해 추가로 마련했다.농어촌 기본소득은 지역 내 소비를 촉진해 소상공인과 자영업자의 매출 증대, 지역경제 활성화를 도모하기 위한 사업이다. 면 지역 주민들은 원칙적으로 7개 면 지역의 가맹점에서 기본소득을 사용할 수 있다. 이번 하나로마트 개점으로 사용처가 확대돼 주민들의 이용 편의가 한층 높아질 것으로 전망된다.장 군수는 “앞으로도 농어촌 기본소득의 정책 효과를 높이기 위해 면 지역 사용처를 지속적으로 발굴·확대하겠다”며 “주민들이 보다 편리하게 기본소득을 이용할 수 있는 환경을 조성해 지역경제 활성화와 지역 내 소비 선순환 기반 마련에 힘쓰겠다”고 밝혔다.구례 최종필 기자