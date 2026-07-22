‘딱 우리가 원하던 공원’ 서대문구 백련근린공원 논골 새 단장

세줄 요약 노후 시설·배수 문제 전면 정비

안전 손잡이·미끄럼방지 시설 설치

연못·수목 보강으로 경관 개선

이미지 확대 서울 서대문구가 6개월간 전면 정비한 백련근린공원 논골의 모습.

서대문구 제공

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서울 서대문구는 홍은동 ‘백련근린공원 논골’의 노후 시설물과 산책 환경을 6개월에 걸쳐 전면 정비했다고 22일 밝혔다. 총면적 2만 5892㎡인 이곳은 그간 일부 시설물의 노후·파손으로 이용자 불편과 안전사고 우려가 있었고 배수 불량과 토사 유출 등의 문제가 제기돼 왔다.이에 구는 안전한 보행을 위해 경사지와 계단 구간에 안전 손잡이와 미끄럼방지 시설을 설치하고 노후 계단을 정비했다. 일부 산책로 구간의 낡은 포장재는 친환경 코르크 포장으로 개선했다.공원 내 벤치 등 휴식시설과 운동시설도 교체했다. 특히 기존 84㎡의 연못을 정비하고 34㎡의 연못을 신설했다. 배수 불량과 토사 유출을 막기 위한 시설을 보완하고 수목도 정비했다.아울러 공원 경관에 아픔다움을 더하기 위해 수국 2925주, 꽃댕강나무 700주, 덜꿩나무 760주, 영춘화 950주, 무궁화 20주, 장미 50주 등 5860여 주의 다채로운 수목을 심었다.박운기 구청장은 “이번 백련근린공원 보수 정비에 주민들의 제안이 적극 반영돼 의미가 더욱 크다”며 “앞으로도 주민분들의 목소리에 귀 기울이면서 누구나 안전하고 쾌적하게 이용하실 수 있는 생활권 공원을 만들어 가겠다”고 말했다.이범수 기자