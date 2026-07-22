함평군, 군청사에 ‘국가유공자 우선 주차구역’ 설치

희생과 헌신에 대한 예우 실천…공공시설 이용 편의성 높여

이미지 확대 함평군청 국가유공자 우선 주차구역 전경.

세줄 요약 군청사에 국가유공자 우선 주차구역 설치

조례 근거로 민원인 편의 위치에 조성

보훈 예우 문화 확산과 복지 강화 추진

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전남광주통합특별시 함평군이 국가유공자와 보훈대상자의 희생과 헌신에 대한 예우를 실천하기 위해 22일 군청사에 ‘국가유공자 우선 주차구역’을 설치했다.‘국가유공자 등 우선 주차구역’은 국가유공자와 보훈대상자의 편의를 돕고 예우 문화를 확산하기 위해 마련했다.우선 주차구역 근거는 지난해 5월 당시 함평군의회 의장이었던 이남오 함평군수가 의원 발의를 통해 제정·시행한 「함평군 국가유공자 등 우선 주차구역 설치 및 운영 조례」에 따라 설치됐다.해당 조례는 국가를 위해 희생·헌신한 국가유공자 등이 공공시설을 편리하게 이용할 수 있도록 돕는 우선 주차구역의 설치와 운영에 필요한 사항을 규정하고 있다.함평군은 조례 시행 이후 군청사 주차 환경을 점검해 민원인이 이용하기 편리한 위치에 우선 주차구역을 조성했으며, 전용 안내표지를 함께 설치해 이용 편의성과 접근성을 높였다.이남오 함평군수는 “국가유공자의 나라를 위한 희생과 헌신은 모두가 오래도록 기억하고 존중해야 할 소중한 가치”라며 “앞으로도 감사와 예우의 마음을 담아 국가유공자가 존중받는 함평을 만들어 가겠다”고 말했다.한편, 함평군은 국가유공자와 보훈대상자의 명예를 높이고 복지 증진을 위해 보훈수당 지원 등 다양한 보훈 복지를 추진하고 있다.함평 류지홍 기자