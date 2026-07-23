전남광주특별시, 귀농어귀촌인 정착 지원 강화

체류형 프로그램 확대와 역귀농 예방 위한 사후관리 등 논의

이미지 확대 전남광주통합특별시는 22일 영암 서울농장에서 전남광주귀농어귀촌인연합회 임원 간담회를 하고 있다.

세줄 요약 귀농어귀촌인 정착 지원 강화 논의

홍보 확대·체류형 프로그램 제안

역귀농 예방 위한 사후 관리 강조

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전남광주통합특별시는 22일 영암 서울농장에서 (사)전남귀농어귀촌인연합회 임원진과 통합특별시 출범 후 첫 간담회를 열어 귀농어귀촌인의 안정적 정착을 논의했다.이날 간담회에서는 도시민 유입 확대를 위한 홍보 강화, 체류형 프로그램 확대, 역귀농 예방을 위한 사후 관리 등 귀농어귀촌 활성화 방안이 제시됐다.전남광주통합특별시는 이날 제안된 의견을 면밀히 검토해 제도 개선과 2027년 귀농어·귀촌 정책과 신규 사업에 반영할 계획이다.전남광주통합특별시는 귀농어귀촌인의 안정적 정착을 위해 주거 등 정주 여건과 창업, 공동체를 연계한 단계별 지원 정책을 펼치고 있다.2025년 지역 귀농어귀촌인은 3만 8564명으로 전년보다 8% 증가했으며, 귀농인과 귀어인은 각각 전국 최다를 기록했다.김민주 전남귀농어귀촌인연합회장은 “귀농어귀촌인은 농어촌으로 이주한 뒤 지역사회에 적응하고 정착하는 과정에서 많은 어려움을 겪는다”며 “선배 귀농어귀촌인과 신규 이주민을 연결하는 멘토링과 정보 공유, 교류 활동 등의 지원이 중요하다”고 말했다.윤연화 전남광주통합특별시 인구청년이민국장은 “귀농어귀촌 정책은 사람을 유치하는 데서 끝나는 것이 아니라 지역사회에 안정적으로 뿌리내리도록 돕는 것이 핵심”이라며 “앞으로도 현장 의견을 적극 수렴해 귀농어귀촌인이 안정적으로 정착하는 정책 발굴에 힘쓰겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자