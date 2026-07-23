HD현대삼호, 영암 지역 경노당 환경 개선 지원

영암 지역 경로당 50개소에 식기세척기 지원 등 8000만원 기탁

이미지 확대 HD현대삼호가 영암군 삼호읍 경로당 50개소의 환경 개선을 위해 8000만 원을 기탁하고 있다.

세줄 요약 경로당 50곳 식기세척기 지원 기탁

어르신 식사·설거지 부담 완화 기대

지난해 이어 지역 복지 지원 지속

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HD현대삼호가 영암군 삼호읍 경로당 이용 환경 개선을 위해 8000만 원을 기탁했다.이번 기탁금은 삼호읍 관내 경로당 50개소에 식기세척기를 지원하는 데 사용될 예정이다.어르신들의 식사 준비와 설거지 부담을 덜고, 보다 위생적이고 편리한 경로당 이용 환경을 조성하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.HD현대삼호는 지난해에도 삼호읍 경로당 환경 개선을 위해 5천만 원을 기탁해 제습기와 소파, 탁자 등을 지원했다.김상곤 삼호읍장은 “경로당 환경 개선과 식기세척기 지원 등으로 경로당 이용 편의가 한층 높아질 것으로 기대된다”며 “지역사회와 함께하는 나눔을 지속적으로 실천하는 HD현대삼호와 민관이 함께하는 따뜻한 지역공동체를 만들어 나가겠다”고 말했다.한편, HD현대삼호는 올해 경로당 환경 지원사업 등 다양한 사회공헌사업 추진과 함께 지자체 및 지역 기관과 협력해 지역 농산물 구매 등 농어촌 상생과 복지, 문화 행사 등에서 지역사회와 상생을 이어가고 있다.영암 류지홍 기자