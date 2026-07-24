경기도 25개 공공기관 직원 133명 통합채용

8월 10~14일 원서접수…필기시험 9월 5일 실시

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세줄 요약 경기도 공공·유관기관 25곳 통합채용

총 133명 선발, GH 50명 최다

원서 접수 다음 달 10~14일 진행

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경기도가 경기주택도시공사(GH)를 비롯한 공공·유관기관 25곳에서 근무할 직원 133명을 통합 채용한다.경기도는 24일 ‘2026년 제2회 경기도 공공기관 직원 통합채용시험 시행계획’을 도 누리집과 통합채용 누리집에 공고했다.기관별 채용 인원은 경기주택도시공사 50명으로 가장 많다. 이어 경기도경제과학진흥원 8명, 경기도수원월드컵경기장관리재단 6명, 경기도일자리재단 6명, 킨텍스 6명, 경기도장애인체육회 6명, 경기도미래세대재단 5명 등이다. 이 밖에 경기평택항만공사와 경기교통공사, 경기연구원 등 19개 기관도 분야별로 인력을 선발한다.경기도 공공기관 통합채용은 채용 절차의 공정성과 투명성을 높이고 응시자의 편의를 위해 2015년부터 시행되고 있다.원서 접수는 다음 달 10일부터 14일까지 통합채용 누리집에서 진행된다. 필기시험은 9월 5일 실시될 예정이다.한상봉 기자