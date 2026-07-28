여수시, 시민주권 기획위원회 백서 공개

시정 비전부터 77개 공약·45개 정책 제안 제시

이미지 확대 여수시장직 인수위원회인 시민주권 기획위원회가 지난 6월 29일 활동 결과 보고 기자회견을 하고 있다.

세줄 요약 시민주권 기획위원회 백서 시 누리집 공개

민선 9기 비전과 77개 공약, 45개 제안 정리

공약사업 실천계획과 정책 추진 기초자료 활용

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전남광주특별시 여수시가 여수시장직 인수위원회인 ‘민선 9기 위기 극복 시민주권 기획위원회’의 활동 성과와 정책 제안 등을 담은 백서를 시 누리집에 공개했다.백서는 기획위원회의 운영 과정과 민선 9기 시정 비전, 공약 및 정책 제안 등을 체계적으로 정리한 기록물로, 향후 시정 운영의 기초자료로 활용될 예정이다.특히 ‘시민 속으로, 세계 속으로, 다시 뛰는 여수’라는 시정 비전을 중심으로 77개 공약과 45개 정책 제안을 담아 민선 9기 시정 방향과 주요 정책의 밑그림을 제시했다.시는 시민 누구나 쉽게 열람할 수 있도록 시 누리집 ‘공지 사항’에 게시했으며 이를 통해 시민의 정책 접근성을 높이고 행정의 개방성을 넓혀 나갈 계획이다.서영학 여수시장은 “짧은 기간 지혜를 모아 민선 9기 시정의 든든한 밑그림을 그려준 위원들과 성원을 보내주신 시민들께 감사드린다”며 “백서에 담긴 제언과 정책 과제를 시정 운영의 나침반으로 삼아 시민이 체감하는 변화와 성과를 만들어 가겠다”고 말했다.여수시는 백서에 담긴 공약과 정책 제안을 바탕으로 민선 9기 공약사업 실천 계획을 구체화하고 주요 정책을 본격 추진할 방침이다.여수 류지홍 기자