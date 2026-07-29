고양시 시민감사관 20명 공개모집…8월 12일 까지

세줄 요약 제8기 시민감사관 20명 공개모집

생활불편·비위 제보와 제도개선 건의

종합·특정감사 참여로 시민시각 반영

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경기 고양시가 감사행정의 투명성을 높이고 시민 참여를 확대하기 위해 제8기 시민감사관 20명을 오는 8월 12일까지 공개 모집한다.시민감사관은 시민 생활 불편과 공무원 비위, 위법·부당한 행정행위 등을 제보하고 제도 개선을 건의하는 한편, 구청과 직속기관, 사업소, 산하 공공기관 등을 대상으로 한 종합·특정감사에 참여해 시민의 시각과 전문성을 반영하는 역할을 맡는다.모집 인원은 시설·도시계획·환경·보건·세무·회계·사회복지·정보통신 등 전문 분야 15명과 일반 분야 5명 등 모두 20명이다. 임기는 오는 9월 1일부터 2028년 8월 31일까지 2년이다.지원 자격은 공고일 기준 고양시에 2년 이상 주민등록이 돼 있으면서 조례상 자격요건을 갖춘 사람이다. 다만 전문 분야 지원자는 고양시 소재 사업장 근무자라면 주소지 제한을 받지 않는다.지원 희망자는 고양시 홈페이지 공고 게시판에서 지원서 등을 내려받아 제출하면 된다.한상봉 기자