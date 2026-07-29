전남광주특별시, 국가 농업AX플랫폼 구축 본격화

농식품부와 협약…AI·데이터 기반 첨단 농업 생태계 조성

이미지 확대 국가 농업AX플랫폼 조감도.

세줄 요약 농림축산식품부와 AX플랫폼 실시협약 체결

무안 해제면에 2546억 투입, 5년간 구축

AI 온실·유통센터·영농솔루션 실증 추진

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전남광주특별시가 농림축산식품부와 ‘국가 농업 AX플랫폼 구축 사업’ 실시협약을 통해 대한민국 농업의 인공지능(AI) 전환을 이끌 핵심 기반 구축에 착수한다.국가 농업 AX 플랫폼 구축 사업은 AI와 데이터 기반의 첨단 농업 생태계 조성을 위한 국가 전략사업이다.전남광주특별시와 무안군, ㈜대동, ㈜대동애그테크, LG CNS, ㈜대영GS, 아트팜영농조합법인 등이 참여하는 컨소시엄은 지난 4월 농업 AX플랫폼 구축 사업 우선협상대상자로 선정돼 사업계획 협의를 거쳐 실시협약을 했다.2026년부터 5년간 총사업비 2546억 원을 들여 무안 해제면 일원에 국가 농업 AX플랫폼을 구축하고 AI 온실, 스마트 농산물산지유통센터, AI 기반 농작업 서비스, AI 영농 솔루션 개발과 실증 등을 추진한다.특히 플랫폼은 농업인이 AI를 활용한 영농 서비스를 이용하도록 지원하고, 생산·유통·재배 관리 전 과정을 데이터 기반으로 전환해 농업 생산성 향상과 경영 효율화를 이끌 것으로 기대된다.전남광주특별시는 국가 농업 AX플랫폼과 함께 무안에 조성되는 글로벌 비즈니스센터, 실증센터, AI 기반 생육 지원 데이터센터 등 농업 AX 3종 인프라를 연계해 농업 AX 혁신 거점으로 육성할 계획이다.또한 연내 민·관 공동출자를 통해 특수목적법인(SPC)을 설립, 플랫폼 구축과 AI 영농모델 개발, 첨단 농기계 기반 농작업 서비스, 스마트팜 운영 등을 추진할 계획이다.정원진 전남광주통합특별시 식량원예과장은 “국가 농업 AX플랫폼은 AI와 데이터를 기반으로 농업의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심사업”이라며 “무안을 중심으로 3종 인프라와 플랫폼을 유기적으로 연계해 지역 농산업의 혁신을 이끌겠다”고 말했다.무언 류지홍 기자