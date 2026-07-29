오세훈, 휴가 중 탑골공원·경로당 찾아 무더위 대응 점검

무더위쉼터 냉방시설·아리수 나눔냉장도 등 확인
휴가 중인 오세훈 서울시장이 폭염에 취약한 어르신 안전을 살피기 위해 현장을 찾았다.
서울시는 오 시장이 29일 종로구 운니경로당과 탑골공원 일대를 찾아 어르신 무더위쉼터와 아리수 나눔냉장고 운영 상황을 점검했다고 밝혔다.
오 시장은 운니경로당 무더위쉼터의 냉방시설 가동 상태와 이용 여건을 확인하고, 쉼터 이용객들의 건강 상태와 생활 불편에 관해 이야기를 나눴다.
시는 9월 말까지 경로당과 복지관 등 총 3033곳을 어르신 무더위쉼터로 운영한다. 폭염특보가 발령되면 연장쉼터를 가동하고, 에어컨이 없거나 주거환경이 열악한 고령층에 인 숙박시설 등을 안전숙소로 제공한다.
이어 탑골공원으로 이동해 어르신들에게 병에 담긴 시원한 아리수를 제공하는 나눔냉장고와 복지정보센터 운영 현장을 살폈다. 시는 탑골공원 일대에서 9월 18일까지 350㎖짜리 아리수를 하루 1000병씩 제공한다.
오 시장은 복지정보센터에서 고령층 복지 상담과 폭염 피해 예방 지원 상황을 확인했다. 센터는 평일 오전 10시부터 오후 4시까지 무료급식과 복지 프로그램을 안내하고 금융복지 상담을 제공하고 있다.
오 시장은 “폭염은 어르신을 비롯한 취약계층의 건강과 생명을 위협할 수 있는 재난”이라며 “시민 누구나 가까운 곳에서 안심하고 더위를 피할 수 있도록 생활권 폭염 대응 체계를 더욱 촘촘히 가동하겠다”고 말했다.
김주연 기자
세줄 요약
- 휴가 중 경로당·탑골공원 폭염 대응 점검
- 무더위쉼터 냉방·이용 여건 직접 확인
- 아리수 나눔냉장고·복지상담 운영 살핌
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