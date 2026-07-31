구로, 생활폐기물 감량 ‘우수구’…시비 1억 추가 확보

시비 총 1억 8천만 원 확보

자원순환 문화 확산 앞장서

이미지 확대 서울 구로구가 제작한 생활폐기물 감량·분리배출 홍보콘텐츠 ‘청소는 K청소G’ 홍보영상 화면.

구로구 제공

세줄 요약 서울시 평가 우수구 선정, 시비 1억 추가 확보

주민 참여형 감량 정책과 분리배출 홍보 추진

전 부서·동주민센터 협업으로 실행력 강화

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서울 구로구가 주민 참여와 전 부서 협업을 기반으로 추진해 온 생활폐기물 감량 정책의 성과를 인정받았다.구는 서울시가 실시한 ‘생활폐기물 다이어트 천만시민 실천 프로젝트’ 2차 성과평가에서 우수구로 선정돼 시비 1억 원을 추가 확보했다고 밝혔다.앞서 1차 성과평가에서 장려구로 선정돼 확보한 시비 8천만 원을 더하면 총 1억 8천만 원의 사업비를 지원받게 됐다. 1차 평가보다 한 단계 높은 등급을 받으며 생활폐기물 감량 정책의 추진 성과를 다시 한번 인정받은 것이다.이번 평가는 생활폐기물 감량 실적과 재활용품 분리배출 참여도, 자치구 특화사업 추진 실적 등을 종합적으로 평가해 우수 자치구를 선정했다.구는 올해 생활폐기물 감량과 올바른 분리배출 문화 정착을 위해 다양한 주민 참여형 사업을 추진해 왔다. 구민이 직접 참여하는 ‘생활폐기물 다이어트 실천서약 챌린지’를 비롯해 폐기물 배출사업장 신고 참여 확대, 분리배출 취약지역 집중 홍보, 구로구 특화 홍보콘텐츠 ‘청소는 K청소G’ 제작·운영 등을 통해 생활 속 실천을 유도하고 자원순환 문화를 확산했다.또한 생활폐기물 감량을 구청 전 부서와 동주민센터가 함께 추진하는 협업체계를 마련하고, 주민 대상 홍보와 현장 캠페인을 지속적으로 펼쳤다. 주민 참여를 확대하는 동시에 행정 전반의 실행력을 높인 점이 이번 평가에서 성과로 이어졌다.구는 이번에 확보한 시비를 활용해 생활폐기물 감량과 재활용 활성화 사업을 확대하고, 주민 참여 중심의 자원순환 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.장인홍 구청장은 “이번 우수구 선정은 생활폐기물 감량과 올바른 분리배출 문화 정착을 위해 주민과 전 부서, 동주민센터가 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 주민이 일상에서 체감하고 참여할 수 있는 자원순환 정책을 꾸준히 추진해 깨끗하고 살기 좋은 구로를 만들어 가겠다”고 말했다.이범수 기자