완도군, 8월 추천 관광지 ‘해양치유센터’ 선정

여행 후기 이벤트와 완도 반값 여행 등 혜택 다양

이미지 확대 완도군 8월 추천 관광지 ‘해양치유센터’ 여행 후기 이벤트 홍보물.

세줄 요약 8월 추천 관광지로 해양치유센터 선정

해수·해조류·머드 활용 치유 프로그램 운영

후기 이벤트와 특산품 증정 혜택 마련

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전남광주특별시 완도군이 여름 휴가철을 맞아 8월 추천 관광지로 ‘완도 해양치유센터’를 선정하고 관광객 유치에 나섰다.완도 해양치유센터는 해수와 해조류, 머드 등 완도의 해양자원을 활용한 다양한 치유 프로그램을 체험할 수 있는 시설로, 몸과 마음을 치유할 수 있는 힐링 명소다.특히 딸라소 풀을 비롯해 해수 미스트, 머드 테라피 등 16개의 해양치유 프로그램은 시원하고 쾌적한 환경에서 가족, 연인, 친구와 함께 특별한 휴식을 경험할 수 있다.군은 8월 추천 관광지인 해양치유센터 방문객을 대상으로 여행 후기 이벤트도 진행한다.해양치유센터를 방문한 뒤 완도문화관광 누리집에 후기를 작성하면 추첨을 통해 완도 특산품을 증정할 예정이다.군 관계자는 “무더운 여름, 몸과 마음을 함께 치유할 수 있는 해양치유센터에서 특별한 힐링을 경험하고, 여행 후기 이벤트와 완도 반값 여행 등의 혜택도 함께 누려보시길 바란다”라고 말했다.완도 류지홍 기자