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완도군, 8월 추천 관광지 ‘해양치유센터’ 선정

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류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-07-31 09:57
입력 2026-07-31 09:57

여행 후기 이벤트와 완도 반값 여행 등 혜택 다양

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완도군 8월 추천 관광지 ‘해양치유센터’ 여행 후기 이벤트 홍보물.
완도군 8월 추천 관광지 ‘해양치유센터’ 여행 후기 이벤트 홍보물.


전남광주특별시 완도군이 여름 휴가철을 맞아 8월 추천 관광지로 ‘완도 해양치유센터’를 선정하고 관광객 유치에 나섰다.

완도 해양치유센터는 해수와 해조류, 머드 등 완도의 해양자원을 활용한 다양한 치유 프로그램을 체험할 수 있는 시설로, 몸과 마음을 치유할 수 있는 힐링 명소다.

특히 딸라소 풀을 비롯해 해수 미스트, 머드 테라피 등 16개의 해양치유 프로그램은 시원하고 쾌적한 환경에서 가족, 연인, 친구와 함께 특별한 휴식을 경험할 수 있다.

군은 8월 추천 관광지인 해양치유센터 방문객을 대상으로 여행 후기 이벤트도 진행한다.

해양치유센터를 방문한 뒤 완도문화관광 누리집에 후기를 작성하면 추첨을 통해 완도 특산품을 증정할 예정이다.

군 관계자는 “무더운 여름, 몸과 마음을 함께 치유할 수 있는 해양치유센터에서 특별한 힐링을 경험하고, 여행 후기 이벤트와 완도 반값 여행 등의 혜택도 함께 누려보시길 바란다”라고 말했다.

완도 류지홍 기자
세줄 요약
  • 8월 추천 관광지로 해양치유센터 선정
  • 해수·해조류·머드 활용 치유 프로그램 운영
  • 후기 이벤트와 특산품 증정 혜택 마련
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