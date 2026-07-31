영암군, ‘무화과 직거래장터’ 개장

판매 부스 확대·시설 개선, 할인판매 이벤트 진행

이미지 확대 영암군 무화과직거래장터 홍보물.

세줄 요약 무화과 출하철 맞아 직거래장터 개장

컨테이너형 부스 7개 동으로 시설 개선

7개 농가 참여, 신선 무화과 직접 판매

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광주전남특별시 영암군이 지역 대표 특산물인 무화과 출하 시기를 맞아 31일부터 삼호읍 서호리 일원에서 ‘영암 무화과 직거래장터’를 운영한다.지난해 처음 운영에 들어간 무화과 직거래장터는 10월 말까지 3개월 동안 1억 5000만 원의 판매 실적을 거뒀다.올해는 기존 몽골 텐트 대신 컨테이너형 판매부스 7개 동을 설치하는 등 판매시설을 개선해 생산 농가의 판로 확대를 지원하고 소비자들이 더욱 쾌적한 환경에서 영암 무화과를 구매할 수 있도록 했다.7월 31일부터 10월 30일까지 약 3개월간 운영되는 직거래장터는 지역의 7개 무화과 생산 농가가 참여해 당일 수확한 신선한 무화과와 다양한 무화과 가공품을 소비자에게 직접 판매한다.특히 직거래장터에서는 개장을 기념해 7월 31일부터 8월 2일, 8월 7일부터 9일 동안 할인 판매 이벤트도 진행한다.전국 최대 무화과 주산지인 영암은 풍부한 일조량과 비옥한 토양, 해양성 기후의 영향으로 당도 높고 부드러운 식감의 무화과를 생산해 소비자들의 호응을 얻고 있다.우승희 영암군수는 “무화과 직거래장터는 생산 농가에는 안정적인 판로를 제공하고, 소비자에게는 제철 영암 무화과를 신선하게 만날 수 있는 공간”이라며 “올해는 판매시설도 개선한 만큼 많은 소비자들이 방문해 영암 무화과의 달콤한 맛을 즐기시길 바란다”고 말했다.영암 류지홍 기자