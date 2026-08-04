전남광주특별시, 고수온 경보에 양식어류 긴급 방류

조피볼락 17만 마리 방류, 폐사 예방과 연안 수산자원 회복 기대

이미지 확대 광주전남특별시가 4일 여수 월호해역 일원에서 어민 피해 최소화를 위한 양식어류 긴급 방류를 실시하고 있다.

세줄 요약 고수온 경보 속 전국 최초 긴급 방류

여수 월호해역 조피볼락 17만 마리 방류

폐사 예방·어민 피해 최소화 대응

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전남광주특별시는 연안 해역에 고수온 경보가 발령됨에 따라 4일 여수 월호해역 일원에서 올해 전국 최초로 어민 피해 최소화를 위한 양식어류 긴급 방류를 실시했다.이번 긴급 방류는 고수온 특보 발령으로 폐사가 우려되는 양식장 대상으로 어류를 바다에 방류해 어업인의 재산 피해를 최소화하고 연안 수산자원도 회복하기 위한 조치다.이날 방류한 어류는 조피볼락 17만 마리이며 방류에 앞서 해양수산과학원 등의 질병 검사와 성장도·기형어 여부 등 자연 생태계 적합성과 안전성 검증을 거쳤다.전남광주특별시는 고수온 주의보 발령과 동시에 비상대책반을 가동하고 권역별 어장 예찰을 강화했다.또한 사료 공급 중단, 액화 산소 공급 등 대응 요령과 고수온 특보 상황을 양식 어가에 지속해서 안내·전파하고 있다.전창우 전남광주특별시 친환경수산과장은 “폭염이 이어지면서 연안 수온이 상승함에 따라 어업인의 우려가 커지고 있다”며 “긴급 방류와 양식장 현장 지도를 강화해 고수온으로 인한 어업 피해 최소화에 총력을 다하겠다”고 말했다.여수 류지홍 기자