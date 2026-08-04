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곡성군, ‘2026 문화누리카드 발급왕’이벤트 1위

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류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-08-04 16:51
입력 2026-08-04 16:51

이벤트 기간 내 발급률 7.69% 상승하며 시군 최고 증가율 기록

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2026 통합문화이용권 ‘문화누리카드 발급왕’ 시군 부문 결과 포스터.
2026 통합문화이용권 ‘문화누리카드 발급왕’ 시군 부문 결과 포스터.


광주전남특별시 곡성군이 전라남도문화재단이 문화누리카드 사업 활성화를 위해 추진한 ‘2026 문화누리카드 발급왕’이벤트에서 시·군 부문 1위를 차지했다.

5월 1일부터 6월 26일까지 시·군 및 읍·면·동의 통합문화이용권 사업 담당자를 대상으로 진행된 평가 결과 곡성군은 이벤트 기간에 문화누리카드 발급률을 7.69% 끌어올리며 시군 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다.

이어 영암군(7.52%), 순천시(4.61%), 담양군(4.41%), 보성군(4.31%) 등이 뒤를 이었다.

이번 성과는 읍·면 행정복지센터를 중심으로 대상자에게 문화누리카드 제도를 적극 안내하고, 미발급자를 대상으로 전화와 방문 안내 등 현장 중심의 발급 독려를 지속적으로 추진한 결과로 평가된다.

이를 통해 더 많은 군민이 문화예술과 국내 여행, 체육활동 등 다양한 문화복지 혜택을 누릴 수 있는 기반을 마련했다.

군 관계자는 “이번 성과는 읍·면 행정 현장에서 주민들에게 제도를 안내하고 적극적으로 발급을 독려한 담당자들의 노력 덕분”이라며, “앞으로도 복지 사각지대 없는 문화환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”라고 전했다.



한편, 통합문화이용권 사업은 기초생활수급자 및 차상위계층을 대상으로 문화예술, 국내 여행, 체육활동 등을 지원하는 공익사업으로 카드 발급은 가까운 읍·면사무소나 문화누리카드 공식 누리집에서 가능하다.

곡성 류지홍 기자
세줄 요약
  • 곡성군, 문화누리카드 발급왕 시·군 1위 차지
  • 발급률 7.69% 상승, 시·군 중 최고 증가율 기록
  • 읍·면 중심 현장 안내와 독려 활동 성과
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