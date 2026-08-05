전남광주특별시, 여수 ‘고용위기지역’ 지정 건의

노동부 현지실사서 석유화학 고용위기·지정 필요성 강조

이미지 확대 전남광주통합특별시청 무안청사 전경.

세줄 요약 여수 고용위기지역 지정 건의

석유화학 공급과잉·중동 변수 영향

실업급여 연장 등 지원 기대

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민형배 전남광주특별시장은 지난 4일 고용노동부 장관에게 여수시 고용 안정을 위한 ‘고용위기지역’ 지정을 건의했다.여수 지역은 석유화학산업의 글로벌 공급과잉과 중동 정세 등으로 어려움이 가중되면서 현장 노동자를 중심으로 고용 상황이 악화하고 지역 상권 위축 등 서민경제 침체 우려도 커지고 있다.이에 전남광주통합특별시는 지난 7월 23일 여수시와 함께 고용노동부에 ‘고용위기지역’ 지정을 신청하고, 정부 차원의 종합적 고용안정 대책 마련을 건의했다.전남광주통합특별시는 또 5일 고용노동부의 ‘고용위기지역’ 지정 관련 현지실사에 맞춰 여수시, 유관기관 등과 함께 여수 지역의 고용 위기 상황과 지정 필요성을 설명했다.고용위기지역으로 지정되면 실업급여 지급 기간 연장과 고용유지지원금 확대, 종합 취업 지원 대책 수립, 일자리 사업 우선 지원 등의 지원을 받을 수 있다.전남광주통합특별시는 노동부 지원 등을 통해 고용위기 선제대응지역 지정 기간 동안 2025년 53억 원, 2026년 142억 원 규모의 고용위기 대응 사업을 추진해 노동자 생계 안정과 기업의 고용 유지를 지원하고 있다.여수 류지홍 기자