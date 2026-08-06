고양-은평선 일산 연장 ‘국가철도망 반영’ 촉구

임유진 도의원,경기도 철도정책과 추진 현황 점검

“서울 접근성 개선·서북부 광역교통망 확충 기대”

이미지 확대 임유진 경기도의원이 6일 경기도 철도정책과 공무원들을 만나 ‘고양-은평선 일산 연장’ 등에 최선을 다해 달라고 당부하고 있다.

세줄 요약 고양은평선 일산 연장, 국가철도망 반영 촉구

풍동2·식사2지구 개발로 교통난 심화 지적

경기 북부 균형발전·이동권 보장 강조

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경기도의회 임유진 의원(고양1)은 6일 경기도 철도정책과 관계자로부터 ‘고양은평선 일산 연장’ 추진 현황을 보고받고, 사업이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 경기도의 적극적인 대응을 당부했다.고양은평선은 서울 은평구 새절역에서 고양시청까지 계획된 노선이다. 고양시는 풍동2지구와 식사2지구 등 대규모 개발에 따른 교통난 해소를 위해 노선을 식사동까지 2.04㎞ 연장하는 방안을 추진하고 있다. 경기도는 이를 제5차 국가철도망 구축계획과 제5차 광역교통시행계획에 반영해 달라고 각각 국토교통부와 대도시권광역교통위원회에 건의한 상태다.연장 구간은 기존 대곡~고양시청~식사선 트램과 일부 겹친다. 이에 고양시는 광역철도가 확정되면 트램 사업 재원을 전환해 활용하는 방안을 검토하고 있다.임 의원은 “풍동2지구와 식사2지구 개발로 교통 수요가 급증했지만 고양대로는 이미 상습 정체 구간”이라며 “광역철도망 구축은 더 이상 미룰 수 없는 과제”라고 말했다.이어 “경제성뿐 아니라 경기 북부 균형발전과 도민 이동권 보장이라는 정책적 필요성도 함께 고려해야 한다”며 “경기도가 국토부와 대광위에 지역의 절박한 목소리를 적극 전달해야 한다”고 강조했다.또 “고양은평선 일산 연장은 주민들의 오랜 숙원사업”이라며 “사업이 추진되면 서울 접근성이 크게 개선되고 수도권 서북부 광역교통망 확충과 지역경제 활성화에도 도움이 될 것”이라고 말했다.임 의원은 “제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위해 경기도, 고양시, 지역 정치권과 긴밀히 협력하며 도의회 차원의 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.한상봉 기자