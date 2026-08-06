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고양-은평선 일산 연장 ‘국가철도망 반영’ 촉구

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한상봉 기자
한상봉 기자
수정 2026-08-06 16:42
입력 2026-08-06 16:42

임유진 도의원,경기도 철도정책과 추진 현황 점검
“서울 접근성 개선·서북부 광역교통망 확충 기대”

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임유진 경기도의원이 6일 경기도 철도정책과 공무원들을 만나 ‘고양-은평선 일산 연장’ 등에 최선을 다해 달라고 당부하고 있다.
임유진 경기도의원이 6일 경기도 철도정책과 공무원들을 만나 ‘고양-은평선 일산 연장’ 등에 최선을 다해 달라고 당부하고 있다.
경기도의회 임유진 의원(고양1)은 6일 경기도 철도정책과 관계자로부터 ‘고양은평선 일산 연장’ 추진 현황을 보고받고, 사업이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 경기도의 적극적인 대응을 당부했다.

고양은평선은 서울 은평구 새절역에서 고양시청까지 계획된 노선이다. 고양시는 풍동2지구와 식사2지구 등 대규모 개발에 따른 교통난 해소를 위해 노선을 식사동까지 2.04㎞ 연장하는 방안을 추진하고 있다. 경기도는 이를 제5차 국가철도망 구축계획과 제5차 광역교통시행계획에 반영해 달라고 각각 국토교통부와 대도시권광역교통위원회에 건의한 상태다.

연장 구간은 기존 대곡~고양시청~식사선 트램과 일부 겹친다. 이에 고양시는 광역철도가 확정되면 트램 사업 재원을 전환해 활용하는 방안을 검토하고 있다.

임 의원은 “풍동2지구와 식사2지구 개발로 교통 수요가 급증했지만 고양대로는 이미 상습 정체 구간”이라며 “광역철도망 구축은 더 이상 미룰 수 없는 과제”라고 말했다.이어 “경제성뿐 아니라 경기 북부 균형발전과 도민 이동권 보장이라는 정책적 필요성도 함께 고려해야 한다”며 “경기도가 국토부와 대광위에 지역의 절박한 목소리를 적극 전달해야 한다”고 강조했다.

또 “고양은평선 일산 연장은 주민들의 오랜 숙원사업”이라며 “사업이 추진되면 서울 접근성이 크게 개선되고 수도권 서북부 광역교통망 확충과 지역경제 활성화에도 도움이 될 것”이라고 말했다.


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임 의원은 “제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위해 경기도, 고양시, 지역 정치권과 긴밀히 협력하며 도의회 차원의 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

한상봉 기자
세줄 요약
  • 고양은평선 일산 연장, 국가철도망 반영 촉구
  • 풍동2·식사2지구 개발로 교통난 심화 지적
  • 경기 북부 균형발전·이동권 보장 강조
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