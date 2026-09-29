여수시, ‘세계한인경제인대회’ 유치 본격화

글로벌 한인 경제인 네트워크 활용해 해외 시장 개척과 투자 유치 추진

이미지 확대 여수시청 전경.

세줄 요약 세계한인경제인대회 여수 유치 총력전

박람회장 인프라·관광여건 강점 부각

수출상담회·투자설명회 연계 추진

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전남광주 여수시가 내년 4월 개최 예정인 ‘세계한인경제인대회’ 유치를 위한 총력전에 나섰다.시는 세계한인무역협회(World-OKTA)가 주관하는 ‘세계한인경제인대회’를 유치해 전 세계 한인 경제인 네트워크를 지역으로 끌어들이고, 지역 중소기업의 해외시장 개척과 수출 판로 확대의 기회로 삼겠다는 계획이다.‘세계한인경제인대회’는 전 세계 60여 개국 이상에서 활동하는 한인 경제인과 국내 기업인, 지자체 관계자 등 1000여 명 이상이 참가하는 대규모 글로벌 경제 교류 행사다.‘세계한인경제인대회’ 유치와 수출상담회와 투자유치 설명회, 지역 특산품 전시회 등을 연계해 실질적인 지역 경제 활성화 효과를 창출하겠다는 전략이다.여수시는 최적의 컨벤션 시설인 여수세계박람회장 인프라와 우수한 숙박·관광 여건 등을 강점으로 내세우며 관계기관 협력 등 유치 활동에 행정력을 집중할 방침이다.시 관계자는 “다양한 국제행사 경험과 노하우를 발판 삼아 세계한인경제인대회 유치라는 결실을 볼 수 있도록 총력을 다 하겠다”며 “글로벌 한인 경제인들에게 여수의 우수한 산업 환경과 투자 매력을 널리 알려, 지역 경제에 실질적인 도움이 되는 성공적인 대회가 될 수 있도록 만반의 준비를 하겠다”고 밝혔다.여수 류지홍 기자