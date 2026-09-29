은평구 어린이공원 34곳 금주구역 지정…내년부터 음주 과태료 10만원

세줄 요약 어린이공원 34곳 금주구역 지정

3개월 계도기간, 표지판·누리집 안내

내년 1월부터 음주 적발 시 과태료 10만원

이미지 확대 서울 은평구청 전경.

은평구 제공

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서울 은평구는 다음 달 1일부터 어린이공원 34곳을 금주구역으로 지정한다고 29일 밝혔다.이번 조치는 어린이공원 내 음주를 제한해 어린이와 주민이 안심하고 이용할 수 있는 공원 환경을 조성하기 위해 마련됐다.구는 행정예고를 거쳐 주민 의견을 수렴하고 ‘국민건강증진법’과 관련 조례에 따라 금주구역을 지정·고시했다. 앞서 조례를 개정해 금주구역 지정과 주민 의견 수렴 절차를 마련하고 음주 행위에 과태료를 부과할 수 있는 근거도 신설했다.다음 달 1일부터 12월 31일까지는 3개월간 계도기간을 운영한다. 이 기간 구청 누리집을 통해 금주구역을 알리고 안내 표지판도 단계적으로 설치한다.계도기간이 끝나는 내년 1월 1일부터 금주구역에서 술을 마시다 적발되면 10만원의 과태료가 부과된다.김미경 구청장은 “어린이공원은 아이들과 주민이 함께 이용하는 생활공간인 만큼 누구나 안심하고 이용할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “계도기간 동안 주민들의 자발적인 참여와 협조를 당부드린다”고 말했다.이범수 기자