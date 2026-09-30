메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

김영길 울산 중구청장, 대한민국시장·군수·구청장협의회 상임부회장 선출

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
조원일 기자
수정 2026-09-30 10:03
입력 2026-09-30 10:03
세줄 요약
  • 김영길 중구청장, 협의회 상임부회장 선출
  • 전국 227개 기초지자체 대표 역할 맡음
  • 지역 현안·정책 협력 강화 의지 표명
이미지 확대
울산중구 제공
울산중구 제공


김영길 울산 중구청장이 전국 227개 기초지방정부를 대변하는 대한민국시장·군수·구청장협의회 상임부회장으로 선출됐다.

울산 중구는 협의회가 지난 29일 서울 중구 한국프레스센터에서 공동회장단 회의를 열고 민선 9기 전반기(2026년 7월 1일~2028년 6월 30일)를 이끌 공동회장단 임원을 선출했다고 30일 밝혔다.

김 구청장은 앞으로 2년간 상임부회장직을 수행하며 전국 기초지자체장들과 긴밀히 소통하는 한편, 지역 현안 및 지방정부 공동 과제 해결과 중앙정부와의 정책 협력 강화를 주도하게 된다.

김 구청장은 “전국 지방정부의 다양한 현안을 함께 풀어가는 중요한 역할을 맡게 된 만큼 막중한 책임감을 느낀다”며 “지역 현장의 생생한 목소리가 국가 정책에 충실히 반영될 수 있도록 지자체 간 연대와 협력을 공고히 하겠다”고 밝혔다.

이어 “각 지역이 고유한 특성과 경쟁력을 살려 지속 성장할 수 있도록 지자체의 자율성과 역량을 끌어올리고, 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 지방자치를 구현하는 데 앞장서겠다”고 덧붙였다.


김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원 “일하는 의회, 정책으로 승부할 것”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원 “일하는 의회, 정책으로 승부할 것”

대한민국시장·군수·구청장협의회는 전국 227개 기초자치단체장이 참여하는 법정 협의체로, 지방자치 발전과 공동 현안 대응을 위해 중앙정부와의 정책 협의 및 지자체 간 상호 교류를 추진하고 있다.

울산 조원일 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김영길 중구청장이 선출된 직책은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기