대한항공, ‘연간 5조원’ MRO 사업 키운다…영종 정비시설 확충

1500억원 투자 2031년 준공 목표…6자 협약

이미지 확대 인천공항 전경. 인천공항공사 제공

세줄 요약 영종 산단에 MRO 정비시설 확충 추진

1500억원 투자, 분산 정비기능 통합 계획

2030년 연간 5조원 사업 목표 제시

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대한항공이 항공정비(MRO) 사업 매출을 2030년 연간 5조원 규모로 확대하는 것을 목표로 인천 영종에 정비시설을 확충한다. 영종항공일반산업단지에 약 1500억원을 투자해 엔진·부품 정비시설을 조성하고 기존 정비 기능을 통합할 계획이다.인천경제자유구역청은 30일 송도G타워에서 인천시, 영종구청, 한국토지주택공사(LH), 인천도시공사(iH), 대한항공과 ‘대한항공 항공정비(MRO) 클러스터 조성 및 상생을 위한 투자·입주 협약’을 체결했다고 밝혔다.MRO는 항공기의 안전과 성능을 유지하기 위한 수리·정비·개조 등을 수행하는 산업이다. 이번 협약은 지난 5월 대한항공의 영종항공일반산업단지 입주 사업계획이 산업입지심의회에서 원안 가결된 데 따른 후속 절차다.대한항공은 산업단지 내 5만692㎡ 부지에 연면적 10만1151㎡ 규모의 엔진·부품 정비시설과 관련 기반시설을 조성할 계획이다. 공사 기간은 2029년 1월부터 2031년 12월까지다.사업에는 엔진 핵심부품 정비시설 구축과 인천·김포 격납고에 분산된 부품정비 기능 통합, 엔진 경정비 시설 등 신사업 기반 마련이 포함됐다.영종항공산단은 인천국제공항과 인접하고 대한항공이 현재 엔진 테스트셀을 운영하는 운북동과도 연계할 수 있어 기존 항공 기반시설과 신규 정비시설 간 상승효과가 기대된다.인천경제청은 2031년 연간 엔진 정비 생산량이 현재 88대에서 502대로 약 5.7배 확대될 것으로 전망했다. 연간 5조원은 대한항공 MRO 사업의 매출 목표로, 이번 시설 투자에 따른 별도의 매출 증가 전망은 제시되지 않았다.이번 사업의 준공 시 예상 고용 인원은 약 500명이다. 신엔진정비공장을 포함하면 MRO 분야에 2000명 이상의 전문인력이 상주할 것으로 예상된다.협약에는 효율적인 시설 배치를 위해 도로 폐지 등 부지 정형화를 추진하는 내용도 담겼다. LH와 iH는 토지 공급과 토지이용계획 검토 등에 협력하고, iH는 도시계획도로 철거와 가로등·상하수도관 등 기존 지장물 이설공사를 추진한다. 대한항공은 이에 필요한 공사비를 부담한다.인천시와 인천경제청은 개발계획·실시계획 변경 등 행정 인허가를 총괄하고 기관 간 이견을 조율할 실무협의회를 주관한다. 영종구청은 인허가와 기업환경 개선을 지원하고 항공정비 분야 지역인재 양성과 채용 연계를 위한 협력체계를 구축한다.대한항공은 친환경 경영과 사회적 책임 등 ESG 경영을 추진하고 현장 방문 프로그램과 항공정비 전문인력 양성에도 협력하기로 했다. 협약 당사자들은 체결일로부터 3개월 이내에 입주계약과 토지매매계약을 체결하는 것을 원칙으로 정했다.박찬대 인천시장은 “이번 협약은 대한항공 MRO 클러스터 조성을 위한 기관별 역할과 협력사항을 구체화하고 사업을 본격적인 실행 단계로 전환하는 계기”라며 “대한항공 MRO 클러스터가 성공적으로 조성돼 인천이 항공산업의 핵심 거점으로 성장할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.강남주 기자