‘온 가족 함께 영화 봐요’… 광진구, 2026 광진 청춘시네마 개최

세줄 요약 광진구, 무료 가족 영화 상영회 개최

상영작 ‘좀비딸’, 세대 함께 관람

QR코드·전화로 사전 신청 가능

이미지 확대 ‘2026 광진 청춘시네마’ 홍보 포스터.

광진구 제공

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서울 광진구는 12일 구청 대강당에서 무료 영화 상영 프로그램인 ‘2026 광진 청춘시네마’를 개최한다고 1일 밝혔다.광진 청춘시네마는 구민들이 가까운 곳에서 문화생활을 즐길 수 있도록 마련한 프로그램이다. 아이부터 어르신까지 가족이 함께 볼 수 있는 영화를 무료로 상영한다.이번 상영작은 가족 코미디 영화 ‘좀비딸’이다. 조정석, 이정은, 조여정, 윤경호 등이 출연하며 좀비 바이러스에 감염된 딸을 보호하기 위해 시골로 피신한 가족의 이야기를 그린 작품이다.관람을 희망하는 구민은 홍보 포스터의 QR코드를 통해 온라인으로 신청하거나 구청 문화예술과에 전화로 신청하면 된다.김경호 구청장은 “가을을 맞아 구민들이 가족과 함께 영화도 보고 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 자리를 마련했다”며 “앞으로도 구민 누구나 일상에서 문화예술을 쉽게 접하고 누릴 수 있도록 다양한 문화 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.이범수 기자