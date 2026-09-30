강남구의회 “수서·광주복선철 노선 변경해야”

22일 1차 정례회의에서 결의문 채택

송영광 도시위원장 “대안 노선 적극 검토를”

이미지 확대 지난 22일 서울 강남구의회에서 진행된 제337회 1차 정례회의에서 강남구의원들이 수원광주 복선전철의 강남 노선 구간 변경을 촉구하는 결의문을 채택하고 기념 사진을 찍고 있다.

강남구의회 제공

세줄 요약 강남구의회, 수서~광주선 노선 변경 촉구

아파트 지하 통과 계획에 안전 우려 제기

대안 노선 검토와 주민 협의 요구

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서울 강남구의회가 아파트 지하를 통과하는 지하철 노선 계획에 대한 재검토를 촉구했다.구의회는 지난 22일 열린 제337회 제1차 정례회 제3차 본회의에서‘수서~광주 복선전철 제2공구 강남구 구간 노선변경 촉구 결의문’을 채택했다고 30일 밝혔다.현재 추진 중인 수서~광주 복선전철 제2공구 강남구 구간은 세곡동 강남한양수자인아파트 단지 지하를 통과한다. 이 땅은 사유지임과 동시에 아파트 417동 건축물과 매우 근접하도록 계획돼 있다. 주민들은 이미 SRT와 GTX-A 노선이 단지 인근을 통과하고 있는 상황에서 추가적인 노선 건설과 열차 운행에 따른 지반 안전, 소음, 진동, 공동주택 안전성 및 재산권 침해에 대한 우려를 지속적으로 제기해 왔다.구의회는 지난해 5월 주민 1192명이 제출한 노선변경 청원을 채택하고 노선변경 촉구 결의안을 의결하는 등 관계기관에 주민 안전 확보와 충분한 정보 제공, 주민 의견을 반영한 노선 재검토를 요구해 왔다.하지만 1년이 넘도록 주민들의 우려는 해결되지 않고 있다. 지난 7월 주민들의 반발로 예정됐던 제2차 공청회가 정상적으로 열리지 못하자, 국가철도공단은 8월 13일 서울시 구간 공청회 생략을 공고하며 사업 강행의 뜻을 밝혔다.이에 구의회는 주민의 생명과 안전, 재산권에 직접 영향을 미치는 철도 노선 문제를 단순히 법정 절차의 이행만으로 마무리해서는 안 된다며, 사업 추진에 앞서 주민들이 제기한 안전 문제와 대안 노선을 면밀히 검토하고 실질적인 협의에 나설 것을 촉구했다.결의문 낭독에 나선 송영광 경제도시위원장은 “국가기간철도망 구축의 공익성과 필요성은 존중되어야 하지만, 이를 이유로 주민의 안전과 재산권에 관한 합리적인 우려가 배제돼서는 안 된다”며 “강남구 구간 역시 공동주택 등 사유지에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 대안 노선을 적극 검토하고 주민들과 실질적인 협의에 나서야 한다”고 강조했다.구의회는 결의문을 통해 국토교통부와 국가철도공단에 ▲현 계획노선과 대안 노선의 객관적·공정한 비교·검증 ▲공동주택 등 사유지 하부를 통과하는 현 계획노선의 철회 및 우회노선 검토 ▲공동주택 단지 통과 구간의 안전성과 기술적 타당성 검증 및 관련 자료의 투명한 공개 ▲실시계획 확정 전 지역주민과의 실질적인 협의와 의견 반영 등을 강력히 촉구했다.송 위원장을 비롯한 의원들은 결의문 낭독에 이어‘수서~광주선 노선 변경하라! 국토부는 각성하라!’등의 구호를 외치며 현수막을 펼쳐 지역 주민들의 안전을 최우선으로 고려한 노선 재검토를 촉구했다.김동현 기자