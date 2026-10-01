고흥군, 우주발사체 복합문화센터 ‘스페이스고흥’ 준공

우주발사체 국가산단 입주기업 오피스

우주산업 교육·문화·체험센터로 활용

이미지 확대 고흥군이 우주발사체 복합문화센터 스페이스고흥 준공식을 개최했다.

이미지 확대 공영민 군수가 우주발사체 복합문화센터 스페이스고흥 준공식에서 기념사를 하고 있다..

이미지 확대 ‘스페이스고흥’ 준공식 모습

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고흥군이 1일 우주산업의 거점 기반을 마련하고 지역주민의 생활·문화공간을 확충하기 위해 조성한 ‘스페이스고흥’ 준공식을 가졌다.이날 행사에는 공영민 군수를 비롯해 송형곤 전남광주통합특별시의장, 김민열 고흥군의장, 기관 사회단체장 등 관계자 150여명이 참석했다.‘스페이스고흥’은 고흥군청사 옆 부지에 조성됐다. 우주산업 관련 기업의 연구·업무와 교류를 지원하는 기업지원 공간과 주민들이 일상에서 이용할 수 있는 생활·문화공간을 함께 갖춘 복합시설이다.2023년 전남형 지역성장전략 공모사업에 선정된 ‘스페이스고흥’ 사업에 총사업비 130억원이 투입됐다. 건축기획과 설계공모, 실시설계 등의 절차를 거쳐 2024년 12월 착공해 이날 준공식을 개최했다.시설은 연면적 3070㎡, 지하 1층·지상 4층 규모로 조성됐다. 지하 1층 누리홀에는 500석 규모의 대회의실을 마련해 각종 회의와 교육을 비롯한 공연·문화행사·주민행사 등 다양한 행사에 활용할 예정이다.1층은 우주가상체험형 북카페와 홍보전시관으로 구성됐다. 북카페는 주민과 방문객의 휴식·여가 공간이다. 홍보전시관은 고흥의 우주산업과 우주발사체 관련 사업을 알리는 홍보·전시 공간으로 운영된다.2층과 3층은 공용오피스로 우주발사체 관련 기업과 국가산단 입주기업 등이 일정 기간 연구·업무 공간으로 활용할 수 있도록 마련됐다. 기업의 고흥 정착과 기업 간 교류·협력을 지원하고 지역 우주산업 생태계 조성에 기여할 수 있도록 했다.2층 공용오피스에는 현재 제2우주센터 유치와 우주발사체 클러스터 조성 등 고흥군의 우주항공산업을 총괄하는 우주항공전략실이 지난 8월부터 입주해 업무를 수행하고 있다. 앞으로는 입주기업과의 연계를 바탕으로 우주산업 정책과 현장을 잇는 거점 역할을 해 나갈 계획이다.4층은 스카이라운지 등 생활문화 공간으로 조성됐다. 주민과 방문객들이 휴식과 여가를 즐길 수 있도록 운영할 계획이다.공영민 군수는 기념사에서 “스페이스고흥은 우주산업 관련 기업의 연구와 업무를 지원하는 공간인 동시에 주민들이 휴식과 문화생활을 누릴 수 있는 공간이다”라며 “기업의 성장을 뒷받침하는 든든한 전진기지가 되고, 군민과 청소년에게 우주산업에 대한 자부심을 심어주는 소중한 공간이 될 수 있도록 내실 있게 운영해 나가겠다”고 말했다.고흥 최종필 기자