메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

여수시, 섬섬여수페이 특별 할인 추진

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-10-01 17:35
입력 2026-10-01 17:35

충전 할인과 결제 할인 결합해 최대 20%의 혜택 제공

이미지 확대
섬섬여수페이 대규모 특별 할인 홍보물.
섬섬여수페이 대규모 특별 할인 홍보물.


전남광주 여수시가 여수세계섬박람회 기간 지역 상권에 활력을 더하기 위해 카드형 여수사랑상품권(섬섬여수페이) 대규모 특별 할인을 추진한다.

이번 특별 할인은 충전 할인과 결제 할인을 결합해 최대 20%의 혜택을 제공한다.

특히 이번에 충전한 상품권뿐만 아니라 기존에 보유한 상품권으로도 결제 할인을 받을 수 있어 ​기존 상품권 보유자도 혜택을 누릴 수 있도록 구성했다.

할인은 오는 10월 2일 오전 9시부터 충전 할인 100억원, 결제 할인 100억원 규모로 시행되며, 각각 예산이 소진되면 조기 종료된다.

자세한 사항은 지역 상품권 ‘chak(착)’ 앱 공지 사항에서 확인하면 된다.

결제 할인은 5000원 이상 결제 시 10%가 적용된다.

가맹점 영수증에는 할인 전 금액이 표시되며, 할인 내력은 지역상품권 ‘chak(착)’ 앱 ‘이용 내력-결제’에서 해당 결제 건을 선택한 후 ‘프로모션 할인’ 항목으로 확인할 수 있다.

시는 지난달 시행한 결제 할인에서 가맹점 1개소당 평균 상품권 관련 매출액이 138만 2770원으로, 전월 103만 5712원보다 33.5% 증가한 것으로 나타난 결과를 바탕으로 지역 내 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 이번 특별 할인을 다시 추진한다.

시 관계자는 “연휴 기간 시민과 관광객들이 여수의 맛과 멋을 즐기며 지역 상권에도 활력을 더할 수 있도록 이번 할인 정책을 마련했다”며 “시민과 소상공인은 물론 관광객들도 ​섬섬여수페이의 혜택을 누리시길 바란다”고 말했다.

한편 시는 소상공인의 경영 부담을 덜기 위해 ‘QR 결제’ 도입을 적극 권장하고 있으며, 도입 시 카드 수수료가 면제되는 만큼 많은 소상공인의 적극적인 동참을 당부했다.

여수 류지홍 기자
세줄 요약
  • 섬박람회 맞춰 섬섬여수페이 특별 할인 추진
  • 충전·결제 할인 결합, 최대 20% 혜택 제공
  • 기존 보유 상품권도 결제 할인 대상 포함
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
여수사랑상품권 특별 할인의 최대 혜택률은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기