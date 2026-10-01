순천시, 지역아동센터와 ‘느린학습자 지원사업’ 2년 연속 추진

순천성화로타리클럽 6495만원

김상철 회장 “지속적 나눔과 봉사로 지역사회에 힘보탤 것”

이미지 확대 김상철 순천성화로타리클럽 회장과 김귀영 순천시지역아동센터연합회장이 ‘느린학습자 지원사업’ 업무 협약서를 들고 기념사진을 찍고 있다.

이미지 확대 ‘느린학습자 지원사업’ 업무협약식 후 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.

세줄 요약 순천시, 느린학습자 지원사업 2년 연속 추진

지역아동센터 12개소 아동 50여명 맞춤 교육

성화로타리클럽 6495만원 후원, 민관협력 강화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

순천시가 지역 아동들의 건강한 성장을 돕기 위해 올해도 ‘느린학습자 지원사업’을 지속 추진한다.순천시는 1일 순천시지역아동센터연합회와 순천성화로타리클럽이 협약을 체결하고 지역아동센터를 중심으로 맞춤형 지원을 이어간다고 밝혔다.‘느린학습자 지원사업’은 학습 진행에 어려움을 겪는 아동을 대상으로 맞춤형 교육을 제공하는 민관협력 복지 사업이다. 지난해 첫발을 내디딘 후 올해로 2년째를 맞이했다. 이달부터 2027년 5월까지 관내 지역아동센터 12개소의 학습 부진 아동 50여명을 대상으로 시행한다. 전문 강사가 아동별 학습 수준에 맞춰 지도하고, 사전·사후 검사를 통해 체계적이고 세밀한 맞춤형 학습지도가 이뤄진다.특히 이번 사업은 순천성화로타리클럽이 6495만원을 후원하면서 결실을 맺었다. 지난해에 이어 올해도 사업을 지원한 성화로타리클럽은 단순한 일회성 지원에 그치지 않고, 다양한 봉사활동과 후원을 통해 지역사회에 실질적인 도움을 주는 따뜻한 나눔 행보를 이어오고 있다.김상철(정광 세무회계 대표) 순천성화로타리클럽 회장은 “아이들이 학습에 대한 자신감을 얻고 한 발짝씩 성장해 나가는 모습을 보며 큰 보람을 느낀다”며 “앞으로도 다양한 봉사활동과 나눔을 통해 지역사회에 꾸준히 도움을 주고, 아이들의 밝은 미래를 돕는 일에 적극 앞장서겠다”고 강조했다.이향은 시 보육아동과장은 “아이들의 교육과 돌봄을 위해 선뜻 마음을 모아주신 순천성화로타리클럽과 지역아동센터 관계자분들께 깊이 감사드린다”며 “느린학습 아동들이 자신의 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있도록 포용적인 교육·돌봄 환경을 조성하는 데 시 차원에서도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자