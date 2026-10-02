은평구, ‘제4기 마을정원사’ 모집…주민 손으로 동네 정원 가꾼다

세줄 요약 은평구, 제4기 마을정원사 7일까지 모집

주민이 직접 공원·녹지 가꾸는 참여형 사업

내년 1월부터 은평마루소공원 등서 활동

이미지 확대 서울 은평구 ‘제4기 마을정원사’ 모집 홍보 포스터.

은평구 제공

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서울 은평구는 지역 정원을 가꿀 주민 자원봉사자 ‘제4기 마을정원사’를 7일까지 모집한다고 2일 밝혔다.구는 주민이 직접 지역 정원을 가꾸는 주민 참여형 정원문화를 확산하기 위해 2024년부터 마을정원사를 운영하고 있다. 마을정원사는 지역 공원과 녹지에서 식물을 심고 관리하는 등 정원 가꾸기 활동을 한다.신청 대상은 만 19세 이상 구민으로 서울시 시민정원사나 마을정원사 양성 프로그램을 이수하고 월 1회 이상 활동할 수 있어야 한다. 모집 인원에 제한은 없으며 자격 요건을 갖춘 신청자는 모두 마을정원사로 위촉한다.위촉된 마을정원사는 내년 1월부터 응암동 은평마루소공원 등에서 활동한다. 활동 시간은 자원봉사 시간으로 인정된다. 최근 3년간 자원봉사 실적이 10시간 이상이면 은평구 자원봉사자 카드를 발급받아 공공시설 이용료 할인과 문화생활 지원 등의 혜택도 받을 수 있다.참여를 원하는 주민은 구청 누리집 신청접수광장에서 신청하고 시민정원사 또는 마을정원사 양성 프로그램 수료증을 제출하면 된다.김미경 구청장은 “마을정원사는 주민이 직접 우리 동네 정원을 가꾸며 이웃과 소통하는 역할을 하고 있다”며 “일상 가까이에서 정원을 만나는 ‘정원도시 은평’을 함께 만들어 갈 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.이범수 기자