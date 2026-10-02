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서울페이+ 누적 기부 2억6000만원…기부처 5곳으로 확대

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김소희 기자
김소희 기자
수정 2026-10-02 17:31
입력 2026-10-02 16:31
세줄 요약
  • 서울페이+ 잔액 기부 누적 2억6200만원 기록
  • 기부처 3곳에서 5곳으로 확대 예정
  • 재난·취약계층 지원에 기부금 활용
이미지 확대
사랑의열매가 한가위를 맞아 저소득층에게 보낼 기부 물품을 정리하고 있는 모습. 서울시 제공
사랑의열매가 한가위를 맞아 저소득층에게 보낼 기부 물품을 정리하고 있는 모습. 서울시 제공


서울시의 모바일 지역사랑상품권 플랫폼인 서울페이플러스(서울페이+)의 잔액 기부금 누적 액수가 지난달 기준 2억6000만원에 달한 것으로 나타났다. 서울시는 기부처를 기존 3곳에서 5곳으로 확대한다.

서울시는 2024년 12월 시작한 서울페이+ ‘상품권 기부하기’의 누적 기부 실적이 올해 9월 말 기준 약 3만 건, 2억 6200만원으로 집계됐다고 2일 밝혔다.

기부금은 재난·위기가정 긴급 지원과 아동·청소년 보호, 취약계층 의료·생계 지원 등에 활용되고 있다. 서울사랑상품권 사용 후 남은 금액이 서울페이+ 앱에서 원하는 기관에 기부할 수 있으며 최소 금액 제한은 없다.

서울시는 이달 중 ‘사랑의장기기증운동본부’와 ‘따뜻한동행’을 기부처로 추가한다. 이에 따라 기존 대한적십자사, 사랑의 열매, 세이브더칠드런코리아를 포함해 총 5개 기관 가운데 기부처를 선택할 수 있다.

서울시는 기부처별 주요 사업과 기부금 활용 사례도 서울페이+에서 제공할 계획이다. 이용자는 누적 기부금액 확인과 기부금 영수증 발급도 할 수 있다.


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박경환 서울시 민생노동국장은 “서울페이+에 남은 작은 잔액이라도 시민의 마음이 모이면 위기에 놓인 가정과 아이들, 도움이 필요한 이웃에게 실질적인 힘이 될 수 있다”고 말했다.

김소희 기자
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