도봉구 4개 기업, 송도 ‘세계한상대회’ 참가

부스 참가비 전액 지원

기업-바이어 상담 연계도

이미지 확대 김동욱(왼쪽) 도봉구청장이 지난달 29일 인천 송도컨벤시아에서 열린 ‘제24회 세계한상대회’에서 (사)도봉양말제조연합회의 양말 제품을 살펴보고 있다.

도봉구 제공

세줄 요약 도봉구 4개 기업, 세계한상대회 전시회 참가

양말·샴푸·의류·화장품으로 제품 홍보

구 지원 속 바이어 상담, 판로 개척 추진

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서울 도봉구는 구의 4개 기업이 지난달 28일부터 30일까지 인천 송도컨벤시아에서 열린 ‘제24차 세계한상대회’ 기업전시회에 참석했다고 2일 밝혔다. 국내외 바이어를 만나 판로 개척에 나선 것이다.제24차 세계한상대회는 국내외 바이어와 재외동포 경제인들이 모여 기업 간 교류와 새로운 비즈니스 기회를 모색하는 자리다. ▲(사)도봉양말제조연합회(양말) ▲하입룸(샴푸) ▲펙사 베스티스(의류) ▲(주)유머스트알엔디(화장품) 등이 참가했다.기업들은 각 사의 우수한 제품을 전시·홍보하고 국내외 바이어들과 제품 특성 및 거래 가능성을 논의했다. 구는 부스 참가비 전액과 홍보물 제작비 일부를 지원하고 기업-바이어 간 상담을 연계하는 등 촘촘한 뒷받침에 나섰다.전시 현장에서는 (사)도봉양말제조연합회가 도봉구와 협업해 창설한 양말 브랜드 ‘핏토’ 제품으로 양말 제조 중심지인 도봉의 산업 경쟁력을 알렸다. 아울러 구 청년창업센터 입주 기업 ‘하입룸’에서 샴푸 등 두피 케어 제품을, ‘펙사 베스티스’는 의류 제품, ‘(주)유머스트알엔디’는 화장품을 각각 소개했다.참여 기업들은 대회 기간 동안 국내외 바이어들과 상담을 거쳤다. 구는 이번 상담이 향후 실질적인 거래 및 수출 협의로 이어질 것으로 기대한다.김동욱 구청장은 “앞으로도 기업들의 국내외 판로 확대를 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.유규상 기자