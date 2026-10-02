성동구, 야간·휴일 운영 ‘달빛어린이병원’ 재지정

365다움의원 재지정, 연중 밤 12시까지
촘촘한 야간 및 휴일 소아진료체계 유지
서울 성동구는 야간과 휴일에도 아이들이 가까운 의료기관에서 진료받을 수 있도록 ‘365다움의원’을 달빛어린이병원으로 재지정했다고 2일 밝혔다.
‘달빛어린이병원’은 평일 야간과 주말, 공휴일 등 일반 의료기관의 진료가 끝난 시간에도 소아 경증 환자가 진료받을 수 있도록 운영하는 의료기관이다.
재지정된 365다움의원(왕십리광장로 17)은 2024년 달빛어린이병원으로 지정돼 평일은 물론 주말과 공휴일에도 밤 12시까지 소아 환자를 진료해 왔다. 그동안의 안정적인 운영 실적을 바탕으로 재지정됐으며 2026년 10월부터 2028년 9월까지 2년간 달빛어린이병원으로 운영된다.
또 구는 야간 소아 진료 공백 해소를 위해 평일 오후 9시까지 진료하는 ‘아이들소아청소년과의원(고산자로 234)’을 ‘우리아이 안심의원’으로 지난해 재지정해 운영하고 있다. 이와 함께 ‘한양대학교병원’도 지난해부터 ‘우리아이 안심병원’으로 지정돼 병원급 의료기관에서도 24시간 응급 진료를 받을 수 있다.
달빛어린이병원 재지정은 경증 소아 환자가 가까운 의료기관을 이용할 수 있도록 함으로써 보호자들의 불편과 불안을 덜어 줄 것으로 기대된다. 또 대형병원 응급실 이용 집중을 완화해 긴급한 중증 환자 진료에 집중할 수 있는 의료 환경을 조성할 수 있다.
유보화 구청장은 “야간과 휴일의 소아 진료 공백을 촘촘히 메워 안심하고 아이를 키울 수 있는 성동구를 만들어 가겠다”고 말했다.
유규상 기자
세줄 요약
- 365다움의원 달빛어린이병원 재지정
- 야간·휴일 소아 경증 진료 공백 보완
- 안심의원·안심병원 병행 운영 확대
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
365다움의원의 달빛어린이병원 재지정 운영 기간은?