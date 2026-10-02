성동구, 야간·휴일 운영 ‘달빛어린이병원’ 재지정

365다움의원 재지정, 연중 밤 12시까지

촘촘한 야간 및 휴일 소아진료체계 유지

이미지 확대 달빛어린이병원인 ‘365다움의원’ 모습.

성동구 제공

세줄 요약 365다움의원 달빛어린이병원 재지정

야간·휴일 소아 경증 진료 공백 보완

안심의원·안심병원 병행 운영 확대

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서울 성동구는 야간과 휴일에도 아이들이 가까운 의료기관에서 진료받을 수 있도록 ‘365다움의원’을 달빛어린이병원으로 재지정했다고 2일 밝혔다.‘달빛어린이병원’은 평일 야간과 주말, 공휴일 등 일반 의료기관의 진료가 끝난 시간에도 소아 경증 환자가 진료받을 수 있도록 운영하는 의료기관이다.재지정된 365다움의원(왕십리광장로 17)은 2024년 달빛어린이병원으로 지정돼 평일은 물론 주말과 공휴일에도 밤 12시까지 소아 환자를 진료해 왔다. 그동안의 안정적인 운영 실적을 바탕으로 재지정됐으며 2026년 10월부터 2028년 9월까지 2년간 달빛어린이병원으로 운영된다.또 구는 야간 소아 진료 공백 해소를 위해 평일 오후 9시까지 진료하는 ‘아이들소아청소년과의원(고산자로 234)’을 ‘우리아이 안심의원’으로 지난해 재지정해 운영하고 있다. 이와 함께 ‘한양대학교병원’도 지난해부터 ‘우리아이 안심병원’으로 지정돼 병원급 의료기관에서도 24시간 응급 진료를 받을 수 있다.달빛어린이병원 재지정은 경증 소아 환자가 가까운 의료기관을 이용할 수 있도록 함으로써 보호자들의 불편과 불안을 덜어 줄 것으로 기대된다. 또 대형병원 응급실 이용 집중을 완화해 긴급한 중증 환자 진료에 집중할 수 있는 의료 환경을 조성할 수 있다.유보화 구청장은 “야간과 휴일의 소아 진료 공백을 촘촘히 메워 안심하고 아이를 키울 수 있는 성동구를 만들어 가겠다”고 말했다.유규상 기자