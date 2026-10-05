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나주 에코왕곡마을, ‘농촌형 워케이션’ 선정

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류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-10-05 10:57
입력 2026-10-05 10:57

이용객 하루 최대 5만 원과 여행자보험 가입 지원

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나주 에코왕곡마을.
나주 에코왕곡마을.


전남광주특별시 나주 에코왕곡마을이 농림축산식품부의 ‘농촌형 워케이션’ 공간으로 신규 선정됐다.

이번 선정으로 전남광주지역 농촌형 워케이션은 기존 곡성 삼기면 러스틱타운에 이어 2곳으로 늘었다.

통합특별시는 농림축산식품부 사업과 연계해 두 지역 이용객에게 평일 기준 1인 하루 최대 5만원과 여행자보험 가입을 지원한다.

9~11월에는 최대 5일간 이용할 수 있다.

워케이션(workation)은 일(work)과 휴식(vacation)의 합성어로, 휴가지에서 원격근무를 하고 퇴근 후 관광과 휴식을 즐기는 근무 형태다.

일과 삶의 균형을 중시하는 문화가 확산하면서 농촌형 워케이션에 대한 관심도 높아지고 있다.

나주 에코왕곡마을은 농촌의 자연과 문화를 체험하는 농촌체험휴양마을로 나주배 수확과 나주배 수제청 만들기, 목공 등 지역 특색을 살린 체험 프로그램을 연중 운영한다.

또 생태교육과 치유형 농촌관광을 접목한 프로그램을 비롯해 로컬푸드를 활용한 브런치 뷔페식당, 자연경관과 어우러진 복합 체험 공간 등을 갖추고 있다.

곡성 러스틱타운은 곡성 심청이야기마을에 자리한 농촌형 워케이션 공간으로, 한옥이 어우러진 농촌 풍경 속에서 일과 휴식을 함께 즐길 수 있다.

도예·목공·천연염색 등 체험 프로그램과 섬진강, 기차마을, 장미축제 등 지역 관광자원을 연계한 체류형 프로그램도 운영하고 있다.

통합특별시는 두 지역의 특색 있는 농촌관광 자원을 활용해 일하고 체험하고 쉬면서 지역과 관계를 맺는 체류형 농촌관광을 구축해 기업·기관의 참여를 확대하고 지역 주민과 연계 프로그램을 지속 발굴할 방침이다.

농촌형 워케이션 참여를 희망하는 개인은 전용 플랫폼 ‘디어먼데이’에서 회원가입 후 예약·결제하고 참가신청서와 재직 증빙서류를 제출하면 되고 직장인, 개인사업자, 프리랜서도 신청할 수 있다.
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김현미 전남광주통합특별시 농업정책과장은 “농촌형 워케이션은 도시민이 농촌의 일터·삶터·쉼터 가치를 함께 경험하는 기회”라며 “우수한 농촌관광 자원과 체험 프로그램을 활용해 변화하는 관광 수요에 대응하고 농촌관광 활성화와 관계 인구 확대에 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.

무안 류지홍 기자
세줄 요약
  • 나주 에코왕곡마을, 농촌형 워케이션 공간 신규 선정
  • 전남광주지역, 곡성 러스틱타운 포함 2곳으로 확대
  • 평일 최대 5만원 지원, 9~11월 최대 5일 이용
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