‘달빛 아래 유산을 거닐다’···2026 순천 국가유산 야행, 9일 개막

순천 원도심 및 매산등 선교유적 일원에서 개최

체류형 야간관광 활성화 기대

이미지 확대 지난해 열린 문화재야행 프로그램에서 순천향교에 대해 설명을 듣고 있는 참여자들.

이미지 확대 2026년 국가유산야행 포스터.

이미지 확대 지난해 문화재야행 프로그램에서 팔마비에 대해 설명을 듣고 있는 야행 참여자들.

세줄 요약 원도심·매산등·순천향교 잇는 야간 유산 축제

공연·전시·체험으로 역사 가치 몰입형 전달

달빛유산 PASS로 체류형 관광과 상권 활성화

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▲ 원도심 유산의 입체적 벨트화: 남문터광장에서 매산등까지 잇는 역사 공간이번 야행은 남문터광장과 문화의거리, 한옥글방, 순천중앙교회, 매산등 선교유적을 유기적으로 연결해 원도심 전체를 하나의 거대한 역사 문화 벨트로 조성한다. 서문안내소와 문화의 거리는 청사초롱 등이 설치되며, 매산등 숲길과 돌담길에는 은은한 간접조명을 설치해 고풍스러운 근대 건축의 미를 극대화한다.인도·프랑스 등 해외 교류와 연계한 ‘국제건축도시 현장워크숍’ 전시도 함께 선보여 근대문화유산의 학술적·국제적 가치를 재조명한다.▲ 차별화된 킬러콘텐츠 제작: 살아 숨 쉬는 역사와 문화예술 공연방관자적 관람에서 벗어나 유산을 오감으로 즐길 수 있는 다채로운 킬러콘텐츠도 대거 포진한다.서문안내소 주무대에서 펼쳐지는 생동감크루와 밴드 AUX(억스)의 화려한 개막 공연을 시작으로, 800년 송광사 천자암의 쌍향수 전설을 담은 음악극 ‘쌍향수’ 공연 실황이 상영된다. 이어 선암사를 상징하는 대표 유산들을 모티브로 한 전통예술공연 ‘선암사, 세 가지 보물’, 매산등 유적 선교사들의 삶을 그린 창작뮤지컬 ‘선교사 이야기, 그들이 남은 이유’가 열려 감동을 선사한다.다양한 체험 프로그램도 준비된다. 100년 전 근대 거리의 인물들로 변신한 7인의 안내자와 함께하는 스탬프 투어 ‘매산등 시간여행’, 야외 미션 게임인 ‘CODE 1926: 매산등 야행 탐정단’, 그리고 평소 비공개였던 더함가옥을 개방하는 프라이빗 문화살롱 ‘매산등 밤의 응접실’이 색다른 재미를 더한다. 매주 일요일 휴관인 순천시 기독교역사박물관도 야행 기간에 맞추어 11일 특별 개방 운영한다.▲ 고품격 로컬 패키지 상품을 통한 체류형 야간경제 활성화이번 야행의 가장 큰 특징은 단발성 방문에 그치지 않고 장기 체류형 관광으로 유도하기 위한 고품격 로컬 패키지 도입이다.숙박, 먹거리, 프리미엄 체험 프로그램 및 투어를 결합한 통합 패키지 상품인 ‘달빛유산 PASS’를 통해 체류 관광객을 사로잡는다.문화의거리 일원에서는 수공예 아트셀러 40여팀이 참여하는 ‘금꽃마켓’이 열린다. 매곡동 주민자치회와 협업한 ‘코잇가배(베이커리 카페)’와 전통 주막 콘셉트의 ‘야행주막’, 푸드트럭 존이 운영돼 순천의 밤을 맛으로 채울 예정이다.양효정 시 문화관광국장은 “이번 2026 순천 국가유산 야행은 순천이 지닌 소중한 전통과 근대문화유산의 가치를 입체적으로 엮어낸 고품격 야간 축제다”며 “가족, 연인과 함께 달빛 아래 원도심을 거닐며 순천의 깊은 역사와 가을밤의 정취를 만끽하시길 바란다”고 밝혔다.순천 최종필 기자