LA 한류 현장 찾아 ‘K-충남’ 알렸다

세줄 요약 LA 한인축제서 충남관광 홍보관 운영

홍보영상·책자·SNS 이벤트로 방문객 유치

내년 도내 4대 대형 행사도 함께 소개

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충남도는 미국 로스앤젤레스에서 열린 한류문화 축제에 충남관광 홍보관을 운영하며 주요 관광자원과 관광정보를 소개했다고 5일 밝혔다.도에 따르면 현지시각 1∼4일 LA코리아타운 서울국제공원에서 열린 ‘제53회 LA 한인축제’에 참가해 충남관광 홍보관을 운영했다.LA한인축제는 케이팝(K-Pop)과 한국음식(K-Food)을 비롯해 한국 전통문화 체험, 농수산 엑스포, 먹거리 장터 등이 운영되는 미국 내 대표적인 한류문화 축제다.올해 40만명 이상의 관람객이 찾을 것으로 예상됐다.도는 축제 기간 충남관광 홍보영상을 상영하고 홍보 책자, 전단 배포와 사회관계망(SNS) 팔로우 이벤트 등을 진행해 방문객에게 충남관광을 알렸다.논산세계딸기산업엑스포, 섬비엔날레, 천주교 세계청년대회, 충청하계유니버시아드대회 등 내년 도내에서 열리거나 관련 있는 4대 대형 행사도 홍보했다.도 관계자는 “해외사무소, 현지 관계기관과의 협력을 강화해 미주지역 관광객 유치를 위한 홍보활동을 지속 추진해 나갈 것”이라고 말했다.홍성 이종익 기자