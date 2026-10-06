딱따구리 둥지서 빼꼼… 울산 태화강 산책로서 하늘다람쥐 2마리 발견

세줄 요약 태화강 산책로서 하늘다람쥐 2마리 첫 확인

시민·전문가 사진·영상으로 서식 기록

도심 인근 희귀종 서식, 지속 관찰 필요

이미지 확대 아까시나무 구멍 밖을 내다보는 하늘다람쥐 이찬숙 자연환경해설사 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산 태화강변 산책로에서 천연기념물이자 멸종위기야생생물 Ⅱ급인 ‘하늘다람쥐’ 2개체가 서식하고 있는 사실이 처음으로 확인됐다.울산시는 최근 태화강 중류 강변 산책로의 나무 구멍에서 하늘다람쥐 2마리가 서식하는 모습을 사진과 영상으로 확인했다고 6일 밝혔다.하늘다람쥐는 지난달 9일 오후 2시쯤 산책로를 지나던 이찬숙 자연환경해설사가 딱따구리 구멍을 살펴보다가 처음 발견해 사진으로 기록했다.이후 시민생물학자인 윤기득 사진작가가 같은 달 17일과 23일 해 질 무렵 현장을 찾아 하늘다람쥐 2마리가 둥지 구멍을 드나드는 모습을 영상에 담았다.사진과 영상을 확인한 한상훈 한반도야생동물연구소 박사는 “하늘다람쥐는 평소 암수가 따로 생활하는데 두 마리가 함께 있는 것으로 보아 번식을 위한 암수로 보인다”며 “1년에 1∼2회 번식하는데 아직 새끼를 낳지 않은 것으로 추정되는 만큼 지속적 관찰로 번식 여부를 확인할 필요가 있다”고 말했다.하늘다람쥐는 몸길이 15~20cm 안팎의 소형 설치류로, 앞다리와 뒷다리 사이의 특수 피부막(비막)을 펼쳐 나무 사이를 미끄러지듯 활공하는 희귀 동물이다.어둠 속에서 활동하기 적합한 크고 맑은 눈과 긴 수염을 지녔으며, 1982년 천연기념물로 지정돼 보호를 받고 있다. 울산에서는 기존에 석남사, 배내마을, 천마산 편백림 등 외곽 산림에서만 간헐적으로 확인돼 왔다.울산시 관계자는 “도심 인근 태화강 산책로에서 하늘다람쥐 서식이 확인된 것은 태화강 생태계의 건강성과 보전 가치를 방증하는 고무적인 성과”라며 “개체 안전을 위해 구체적인 서식지 위치는 비공개로 유지하고 지속적인 모니터링을 이어갈 계획”이라고 전했다.울산 조원일 기자