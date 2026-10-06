전남광주특별시, 우수건축물 4곳 선정

남도의병 역사박물관 대상…포레스톤·여운향·지곡당 등 수상

이미지 확대 남도의병역사박물관.

세줄 요약 전남광주특별시, 2026년 우수건축물 4곳 선정

대상 남도의병 역사박물관, 최우수 포레스톤 선정

기념 동판 부착·도시건축문화제 특별 전시 예정

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전남광주통합특별시가 지역 건축문화 발전과 아름다운 도시경관 조성에 기여한 ‘2026년 전라남도 우수건축물’ 4곳을 선정했다.우수건축물 대상에는 나주 공산면 ‘남도의병 역사박물관’, 최우수상에는 구례 ‘포레스톤’, 우수상에는 여수 ‘여운향’과 담양 ‘지곡당’이 각각 선정됐다.이번 공모는 지난 7월부터 8월까지 총 14개 작품이 접수돼 건축 분야 전문가로 구성된 심사위원회의 1차 서류심사와 2차 현장 심사를 거쳐 디자인과 기능성, 주변 환경과의 조화, 지역적 특성 등을 종합적으로 평가했다.남도의병 역사박물관은 남도 의병의 역사와 정신을 담은 공간 구성과 주변 자연환경과의 조화, 지역의 역사적 가치를 건축공간에 구현한 점에서 높은 평가를 받았다.포레스톤은 효율적인 공간 구성과 주변 경관과의 조화가 돋보였으며, 여운향은 바닷가의 입지적 특성을 살려 해안 조망을 공간에 담아낸 점에서 좋은 평가를 받았다.지곡당은 지역의 예술과 문화를 향유할 수 있는 쉼터 조성과 무등산 조망과 잔디 마당을 주변 자연환경과 조화롭게 구성한 점을 인정받았다.선정된 우수건축물에는 기념 동판을 부착하고, 설계와 시공에 기여한 관계자에게 상장과 상패를 수여한다.또 ‘전남광주특별시 도시건축문화제’에서 특별 전시하고 우수 건축사례를 소개할 예정이다.내년부터는 ‘전라남도 우수건축물’과 ‘광주 건축상’을 통합해 우수건축물을 선정할 계획이다.임진출 전남광주특별시 건축개발과장은 “이번에 선정된 우수건축물들은 지역의 역사와 문화, 자연환경을 건축적으로 잘 풀어낸 사례”라며 “앞으로도 지역의 특성과 정체성을 담은 건축물이 확산하도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자