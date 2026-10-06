영암군, 군민의 날 기념 ‘영암몰 특별 기획전’ 개최

할인 기획전 통해 소비자 만족도를 높이고 지역 농가 판로 제공
전남광주특별시 영암군이 ‘영암군민의 날’을 맞아 공식 온라인 쇼핑몰 ‘영암몰’에서 지역 우수 농특산물 특별 할인 기획전을 개최한다.
이번 기획전은 10월 31일 군민의 날을 기념해 군민과 전국의 향우 및 소비자들에게 영암의 청정 먹거리를 널리 알리고 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.
특히 소비자들이 우수한 지역 농특산물을 부담 없이 만날 수 있도록 20% 할인 혜택(1인 3매, 최대 5만원)을 제공하는 프로모션이 함께 진행된다.
이번 기획전에서는 과일 등 신선 농산물과 고품질 축산물, 전통 가공식품 등 영암 대표 농특산물을 할인 판매해 소비자 만족도를 높이고 지역 농가의 판로를 제공할 방침이다.
우승희 영암군수는 “영암군민의 날을 맞아 군민들과 전국의 소비자들이 풍성한 영암의 가을을 함께 나누고 즐길 수 있도록 20% 할인 혜택을 담은 기획전을 준비했다”며, “앞으로도 소비자와 지역 농민들을 위한 다양한 지원 활동을 이어가겠다”고 말했다.
한편, 영암몰은 이번 10월 군민의 날 기념 기획전을 시작으로 가을철 수확기에 발맞춘 다양한 프로모션을 지속해서 펼쳐나갈 계획이다.
영암 류지홍 기자
세줄 요약
- 군민의 날 맞아 영암몰 특별 할인 기획전 개최
- 과일·축산물·가공식품 20% 할인 혜택 제공
- 지역 먹거리 홍보와 농가 판로 확대 추진
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
영암군이 군민의 날을 기념해 제공하는 할인 혜택은?