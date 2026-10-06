영암군, 영농부산물 파쇄 지원 ‘전국 최우수상’

미세먼지 저감·산불 예방, 농업인 부담과 비용 덜어

이미지 확대 영암군이 2026 영농부산물 안전 처리 사업으로 전국 최우수기관상을 수상하고 있다.

세줄 요약 농가 직접 방문해 영농부산물 무료 파쇄 지원

전국 139개 시·군 경진대회서 최우수상 수상

미세먼지 저감·산불 예방 효과와 호응 확인

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전남광주특별시 영암군이 농가를 직접 찾아가 영농부산물을 파쇄하는 ‘영농부산물 안전처리 지원사업’으로 전국 우수사례 경진대회에서 최우수상을 받았다.이번 경진대회는 전국 139개 시·군을 대상으로 서류심사를 거쳐 10개 우수사례를 선정한 뒤 발표 심사로 최종 순위를 결정했다.영암군은 2026년 상반기 추진한 영농부산물 처리와 미세먼지 저감, 산불 예방 등을 연계한 사업 성과를 인정받았다.찾아가는 영농부산물 처리 사업은 영농부산물 처리에 어려움을 겪는 산림 인접 지역의 고령 농업인을 우선 지원하고 있다.파쇄지원단이 고령 농가를 직접 찾아 과수 잔가지와 고춧대, 깻대 등을 무료로 파쇄하는 방식이다.올해 상반기에는 151농가, 91.5ha의 영농부산물을 처리했다.농가에서 부산물을 태우지 않고 처리할 수 있어 미세먼지 저감과 산불 위험을 줄이고, 농업인의 부산물 처리 부담과 비용 저감 효과로 호응을 얻고 있다.박선미 영암군 농업기술센터 소장은 “농업인과 파쇄지원단이 현장에서 함께한 결과가 전국 최우수상으로 이어졌다”며 “영농부산물 처리 지원으로 농업인의 부담을 덜고 산불과 미세먼지를 예방할 수 있도록 현장 지원을 계속하겠다”고 말했다.영암 류지홍 기자