광진구, 10일 온 가족이 즐기는 ‘2026 광진가족페스티벌’ 개최

세줄 요약 광진구, 10일 어린이대공원서 가족축제 개최

백일장·그림그리기·공연·체험부스 다채 구성

마지막에 야외영화 상영, 가족 추억 더하기

이미지 확대 지난해 ‘2025 광진가족페스티벌’에 참석한 김경호 서울 광진구청장이 행사장을 둘러보고 있다.

광진구 제공

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서울 광진구는 서울어린이대공원 구의문 잔디광장에서 10일 ‘2026 광진가족페스티벌’을 개최한다고 6일 밝혔다.이번 축제는 가족이 함께 참여하는 백일장과 그림그리기 대회를 비롯해 체험과 공연, 야외영화 등 온 가족이 즐길 수 있는 프로그램으로 꾸며진다.오후 3시부터 6시까지는 가족 백일장과 그림그리기 대회가 열린다. 가족이 함께 가을 정취를 느끼며 글과 그림으로 생각과 상상을 표현하고 서로의 이야기를 나누는 자리다.저글링쇼와 벌룬쇼 등 문화공연도 펼쳐진다. 행사장 곳곳에는 페이스페인팅과 태양광 자동차 만들기, 비즈팔찌 만들기 등 어린이와 가족이 직접 참여할 수 있는 체험부스가 마련된다. 다양한 물품을 판매하는 플리마켓과 가족 단위 방문객을 위한 이벤트도 진행된다.축제 마지막에는 가을밤 잔디광장에서 야외영화를 상영한다. 오후 6시 30분부터 8시 30분까지 가족 애니메이션 ‘드래곤 길들이기’를 선보인다.김경호 구청장은 “가족이 함께 글을 쓰고 그림을 그리며 다양한 체험과 공연, 야외영화까지 한자리에서 즐길 수 있도록 풍성하게 준비했다”며 “가을날 가족과 함께 특별한 추억을 만들 수 있는 ‘2026 광진가족페스티벌’에 구민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.이범수 기자