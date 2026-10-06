완도군, 10월 추천 관광지 ‘생일도 둘레길’ 선정

바다와 숲, 마을 이어지는 힐링 여행지, 특산품 증정 이벤트 진행

이미지 확대 완도군 10월 추천 관광지 여행 후기 이벤트 홍보물.

세줄 요약 완도군, 10월 추천 관광지로 생일도 둘레길 선정

서성항 출발 10.6km 해안·숲·마을 코스 소개

후기 작성 시 완도 특산품 증정 이벤트 진행

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전남광주특별시 완도군이 10월 추천 관광지로 푸른 바다와 기암절벽 등 해안 경관이 어우러진 ‘생일도 둘레길’을 선정했다.‘생일도 둘레길’은 바다와 숲, 마을이 이어지는 코스로 서성항에서 시작해 해안도로를 따라 용출 갯돌 해안, 금머리 갯길, 금곡 해수욕장, 금곡마을까지 총 10.6km이며, 약 3시간 30분이 소요된다.선선한 가을바람이 불어오는 10월의 생일도 둘레길은 푸른 바다를 배경으로 숲길을 걸을 수 있어 힐링 여행지로 꼽히고 있다.둘레길이 시작되는 서성항에는 ‘생일도’라는 이름다운 초대형 생일 케이크 조형물이 방문객들을 반긴다.특히 해안 길을 따라 걷다 보면 바다 위에 떠 있는 섬들이 파노라마처럼 펼쳐지고 숲에는 가을 야생화의 향기가 퍼져 발걸음을 가볍게 한다.또 어촌 마을 길을 거닐면서 섬 주민들의 삶과 문화를 직접 느낄 수 있다.생일도는 해발 483m의 백운산과 용출리 갯돌밭이 장관을 이루는 섬으로 2016년도에는 ‘가고 싶은 섬’으로 선정됐다.군은 10월 추천 관광지 방문객을 대상으로 생일도 둘레길을 방문한 뒤 완도문화관광 누리집에 후기를 작성하면 추첨을 통해 완도 특산품을 증정하는 여행 후기 이벤트도 진행한다.완도 류지홍 기자